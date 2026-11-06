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        Haberler Televizyon 'Menekşe'nin afişi yayınlandı

        'Menekşe'nin afişi yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen günlük dizisi 'Menekşe'nin afişi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        'Menekşe'nin afişi yayınlandı

        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan LİMON Yapım imzalı günlük dizi 'Menekşe'nin afişi görücüye çıktı. Geçmişten bugüne uzanan büyük bir aşkı anlatan dizinin afişi, izleyicileri Menekşe ve Murat’ın tutkulu aşkına, ayrılıklarına ve hesaplaşmalara tanıklık etmeye davet ediyor.

        Hafta içi her gün SHOW TV’de ekrana gelecek 'Menekşe' dizisinde; çocukluk yıllarında başlayan ve yıllar boyunca izlerini koruyan bir sevdanın merkezinde yer alan Menekşe ve Murat’ın hikâyesini, iki farklı hayatın kesişmesini konu alıyor. Aile arasında yaşanan gerginlikler, sınıfsal tartışmalar ve geçmişten taşınan kırgınlıklar arasında şekillenen bu büyük aşk, dizinin afişiyle birlikte izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

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        GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA EKRANA GELİYOR

        Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan 'Menekşe'nin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez’in oturduğu dizinin diğer oyuncu kadrosunda; Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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        Aşkın, ayrılığın ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği 'Menekşe', çok yakında hafta içi her gün SHOW TV’de!

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