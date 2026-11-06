Archie Brown, Andoni Iraola'nın gözüne girdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve büyük bir zafer elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Archie Brown, performansıyla da dikkat çekti. İngiliz basını, 24 yaşındaki sol bekin, Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola'nın takip listesine girdiğini aktardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u konuk etti. 2 kez geriye düştüğü zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı ve tarihi bir zafer elde etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Archie Brown, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girerek dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı.
Liverpool'a attığı gol dışında saha içi performansıyla da tam not alan 24 yaşındaki sol bek, Kırmızılar'ın teknik direktörü Andoni Iraola'nın radarına girdi.
TEAMtalk'ın haberine göre; Liverpool cephesi, Archie Brown'ın gösterdiği performansı beğenerek İngiliz futbolcuyu izleme listesine ekledi.
Ayrıca haberde Archie Brown'ı Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da takip ettiği ifade edildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 16 maçta giyen Archie Brown, 3 gol ve 2 asiste imza attı.
Geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle takıma katılan 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 23 milyon euro olarak belirtildi. Ayrıca gelecek satıştan Gent yüzde 10 pay alacak.