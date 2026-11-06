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        Archie Brown, Andoni Iraola'nın gözüne girdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve büyük bir zafer elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Archie Brown, performansıyla da dikkat çekti. İngiliz basını, 24 yaşındaki sol bekin, Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola'nın takip listesine girdiğini aktardı.

        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u konuk etti. 2 kez geriye düştüğü zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı ve tarihi bir zafer elde etti.

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        Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.

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        Ayrıca sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Archie Brown, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girerek dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı.

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        Liverpool'a attığı gol dışında saha içi performansıyla da tam not alan 24 yaşındaki sol bek, Kırmızılar'ın teknik direktörü Andoni Iraola'nın radarına girdi.

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        TEAMtalk'ın haberine göre; Liverpool cephesi, Archie Brown'ın gösterdiği performansı beğenerek İngiliz futbolcuyu izleme listesine ekledi.

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        Ayrıca haberde Archie Brown'ı Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da takip ettiği ifade edildi.

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        Bu sezon sarı-lacivertli formayı 16 maçta giyen Archie Brown, 3 gol ve 2 asiste imza attı.

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        Geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle takıma katılan 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 23 milyon euro olarak belirtildi. Ayrıca gelecek satıştan Gent yüzde 10 pay alacak.

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        #fenerbahçe
        #LİVERPOOL
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