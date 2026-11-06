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        Haberler Dünya Avrupa'da bomba ihbarları hava trafiğini aksatmayı sürdürüyor

        Avrupa'da bomba ihbarları hava trafiğini aksatmayı sürdürüyor

        Avrupa'nın farklı ülkelerinde hava trafiğini aksatan bomba ihbarları sürerken, bazı yolcu uçakları acil iniş yapmak zorunda kalıyor ve güvenlik kontrolleri gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli

        Çekya, Danimarka, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları, ikinci gününde de uçuşlarda aksamalara yol açıyor.

        Yerel basındaki haberlere göre, İtalya’nın başkenti Roma'dan Portekiz’in başkenti Lizbon'a giden Ryanair’e ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.00 civarında Lizbon Havalimanı'na iniş yaptı.

        Uçakta patlayıcı olabileceği yönünde telefon ihbarı alan yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Çekya’nın başkenti Prag'dan Roma'ya giden Wizz Air’e ait yolcu uçağı ise bomba ihbarı üzerine İtalya'nın Venedik kentine yönlendirilerek buraya acil iniş yaptı.

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        İhbarın Roma Fiumicino Havalimanı kontrol kulesine telefonla iletildiği, uçakta patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

        Çekya'nın başkenti Prag'da Vaclav Havel Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçak için de bomba ihbarı alındığı bildirildi.

        Prag Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, Çek haber ajansı CTK'ye yaptığı açıklamada, bugünkü bomba ihbarlarının Prag'a gelen 4 ve buradan kalkacak 5 olmak üzere toplam 9 uçuşu kapsadığını bildirdi.

        Hejtmankova, ilgili uçakların tamamının yerde olduğunu ve polis kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

        Romanya İstihbarat Servisi (SRI) de bu sabah Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçak için bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

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        DANİMARKA

        Danimarka'da başkent Kopenhag'daki havalimanına yönelik yeni bomba ihbarları yapılırken, polisin havalimanında bu ihbarlara yönelik kapsamlı soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

        Kopenhag polisinden yapılan yazılı açıklamada, dünün ardından bugün de havalimanı trafiğini olumsuz etkileyecek yeni bomba ihbarlarının yapıldığı belirtildi.

        Polisin Kopenhag Havalimanı'nda kapsamlı bir soruşturma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, yolcular için bir tehlike bulunmadığını, detayların daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

        Açıklamada, dün yapılan ihbarların asılsız çıktığı da anımsatıldı.

        Son günlerde İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya arasında uçuş gerçekleştiren çok sayıda uçak için bomba ihbarı yapılmıştı.

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        Yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.

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