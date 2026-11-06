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        İstanbul semalarında iki farklı görüntü

        İstanbul'da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar ilginç manzaralar oluşturdu. Sarıyer'den havadan çekilen görüntülerde, megakentin bir bölümünün kara bulutlarla kaplandığı, diğer bölümünde ise güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        İstanbul semalarında iki farklı görüntü

        İstanbul’da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar ilginç manzaralar oluşturdu. Sarıyer’den havadan çekilen görüntülerde, İstanbul’un bir bölümünün kara bulutlarla kaplandığı, diğer bölümünde ise güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü.

        İHA'nın haberine göre gökyüzünde oluşan bulut kümelerinin oluşturduğu etkileyici manzara havadan görüntülendi.

        İstanbul semalarında etkili olan yoğun bulut tabakası, kentin üzerinde farklı görüntüler ortaya çıkardı. Sarıyer’den kaydedilen görüntülerde, kara bulutların gökyüzünün büyük bölümünü kapladığı görüldü. Bulutların kapladığı bölgelerde hava karanlık bir görünüme bürünürken, hemen yakınındaki bölgelerde ise mavi gökyüzü ve güneş ışınları dikkat çekti.

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        Havadan görüntülenen manzarada, bir tarafta yoğun kara bulutlar gökyüzünü kaplarken diğer tarafta güneş ışınlarının bulutların arasından süzülmesi dikkat çekti. İstanbul semalarında aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava manzarası, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

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