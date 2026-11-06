Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. İsrail'e hala iltimas geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor" dedi. "Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor" diyen Erdoğan, "Görevi barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak olan uluslararası yapılar daha önce olduğu gibi Gazze'de de yaşananları tribünden seyretmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Pek çok başlığın istişare edileceği bu programa katkı sağlayacak herkese teşekkür ediyorum. 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum, bu sesin farklı renkler, düşünce biçimleriyle özdeşleştiği bir platform oldu. İnsanlığın ortak meseleleri bu programda ele alınıyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura, istikrara vesile olmasını diliyorum.

        Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, değerlerin toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sistemin üzerine bina edildiği norm ve ilkelerin tamamı bugün ayaklar altına alınıyor. Akıl ve vicdan sahipleri olarak bu krizi adil ve hakkaniyetli şekilde çözümlendirmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum.

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        "ULUSLARARASI SİSTEM İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

        Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çözüm bulunmaz. 81 yıl öncesinin güç sahipleriyle dizayn edilen uluslararası sistemin sonuçlarını hepimiz izliyoruz. Sistemin iflas bayrağını çektiğini hepimiz görüyoruz. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken, barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı. Gazze'de modern zamanların en büyük soykırımı yaşandı.

        Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar enkaz yığınları içerisinde hayata tutunma çabası veriyor, insani yardım girişleri engelleniyor. Tüm bu olup biten karşısında bizim elimizi vicdanımıza koyup, "Hangi gerekçe böyle bir işgali, gaspı meşrulaştırabilir?" sorusunu sormamız gerekmiyor mu? Ne bu cinnet halinin, ne de bu cinnet hali karşısında sergilenen tavrın hiçbir haklı sebebi yoktur.

        "GAZZE BARIŞ ANLAŞMASI UYGULANAMIYOR"

        Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor.

        Görevi barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak olan uluslararası yapılar daha önce Ruanda'da, Srebrenitsa'da ve kana bulanan pek çok yerde olduğu gibi Gazze'de de yaşananları tribünden seyretmektedir. Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkes anlamalıdır.

        Gazze soykırımı sırasında 270'in üzerinde basın mensubu katledildi, işgal güçleri tarafından öldürüldü. İsrail'e halen iltimas geçildiğini görüyoruz. Bu çifte standardın en bayağı halidir. BMGK kadar kendini basın özgürlüğünde otorite sayan bu kurumların da güvenilirliği sorgulanmalıdır. Ülkemizin sırf ilkeli ve onurlu duruşundan dolayı hedef gösterilmesini içimize sindiremiyoruz.

        Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor. Türkiye'ye art niyetli bir şekilde küresel ölçekte karalamaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini açıkça isterim.

        "ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

        Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için sadece elimizi değil bütün bedenimizi, yüreğimizi taşın altına koymuş durumdayız. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Ukrayna'ya uzanmış tüm çatışmaların barışçıl yolla çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birileri rahatsız olsa da bundan asla geri adım atmayacağız. Doğru bildiklerimizi cesaretle, hakkı ve hakikati kararlılıkla söylemeye devam edeceğiz."

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