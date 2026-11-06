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        Haberler Magazin Yeşim Gül dua istedi

        Yeşim Gül dua istedi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Vuslat' karakterine hayat veren Yeşim Gül, entübe edilen hayat arkadaşı Gökhan Suar için sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Hayat arkadaşı entübe edildi

        Yeşim Gül, bir süredir tedavi gören hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Ünlü oyuncunun hayat arkadaşının ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeşim Gül, Gökhan Sual için sevenlerinden dua istedi.

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