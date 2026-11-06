Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
Türkiye'yi şoke eden Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda can veren 8 vatandaşımızdan cenaze işlemleri tamamlananlara gözyaşlarıyla son görev yerine getirildi. Aynı okulda öğretmen olan ve saldırgan Arif Sefa Özdemir'in araçtan inmedikleri için öldürdüğü Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete'nin cenazesinde yakınları ayakta durmakta güçlük çekti
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, Arif Sefa Özdemir'in hedefi olup hayatını kaybeden Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir'in (46) cenazesi, işlemlerin ardından Antalya’ya getirildi.
AYŞE ÖĞRETMENE ANTALYA'DA VEDA
Öğretmen Ayşe Sena Demir için Muratpaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında öğretmenin babası Ahmet Demir, anne Hayrünnisa Demir ve yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, insanlara yaptığı zulme şahit olduk.
Allah ölen kardeşlerimize, inşallah hepsi şehittir. Şehadet mertebesini nasip eylesin" dedi. Demir’in naaşı, cenaze namazının ardından ardından defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.
HİLAL ÖĞRETMENİN CENAZESİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Saldırıda hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak kent merkezindeki Paşa Camii'ne getirildi.
Tabutun yanına gelen Hilal Mete'nin eşi ve yakınları, gözyaşı döktü. Aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.
Mete'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip, Afyonkarahisar Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÜÇ ARKADAŞ KIRŞEHİR'DE UĞURLANDI
Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir tarafından pompalı tüfekle öldürülen Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak için Kırşehir'de cenaze töreni düzenlendi.
Cuma namazı sonrası Merkeze bağlı Kümbetaltı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi.Numan Toprak, Ahmet Uzel ve Bekir Toprak.
Cenazeye aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KARI KOCA ÇİFTE VEDA
Saldırıda yaşamını yitiren Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve eşi Satı Aydoğmuş'un (69) cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.
İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyünde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları ile Kaymakam Koray Yanıktepe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş ve vatandaşlar katıldı.