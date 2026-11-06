HT 360 programında Amerikan seçimleri ve Türkiye siyaseti masaya yatırılıyor. Küresel gelişmelerin iç siyasete yansımalarını bu bölümde analiz ediyoruz. Programda, Trump'ın İran politikası ve Beyaz Saray'a Müslüman bir başkanın gelme ihtimali gibi dünya gündemini meşgul eden başlıklar detaylandırılı... Daha Fazla Göster

HT 360 programında Amerikan seçimleri ve Türkiye siyaseti masaya yatırılıyor. Küresel gelişmelerin iç siyasete yansımalarını bu bölümde analiz ediyoruz. Programda, Trump'ın İran politikası ve Beyaz Saray'a Müslüman bir başkanın gelme ihtimali gibi dünya gündemini meşgul eden başlıklar detaylandırılıyor. Ayrıca Amerikan seçimleri üzerinden yürütülen stratejiler, uzman konuklar tarafından farklı yönleriyle ele alınıyor. Siyaset gündeminin bir diğer önemli konusu ise Emir Sarıgül üzerinden şekillenen tartışmalar. Sarıgül'ün itirafçılığı ve siyasi hesaplaşmaların perde arkası, Türkiye siyaseti ekseninde değerlendiriliyor. Yeni Parti'nin tutumu ve Trump'ı satma iddiaları gibi başlıklar, güncel gelişmeler ışığında inceleniyor. Daha Az Göster