Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Çorum deplasmanında, Emre Belözoğlu 5,5 yıl sonra kulübede!

        Fenerbahçe Çorum deplasmanında, Emre Belözoğlu 5,5 yıl sonra kulübede!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çorum FK'ya konuk olacak. Ligde zirvenin 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılarak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında 5,5 yıl sonra ilk maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 10:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

        Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

        Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

        REKLAM

        EMRE BELÖZOĞLU 5,5 YIL SONRA İLK MAÇINDA!

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

        İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

        Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

        Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

        REKLAM

        Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bozhöyük Köyü'nün Muhtarı Ramazan Arıçam: Biçerdöver aldıklarına borcu varmış

        Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği Bozhöyük Köyü'nün Muhtarı Ramazan Arıçam da, katliamın alacak verecek meselesinden çıktığını anlatarak şunları söyledi: "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre ...
        #fenerbahçe
        #emre belözoğlu
        #Çorum FK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"