Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından 26 kent için "sarı" alarm verilerek sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

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Alarm verilen illerimiz şöyle: Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis ve Düzce.

FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN 3-6 DERECE ALTINDA

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 12, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu aralıklarla sağanak yağışlı

BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 13, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 10, Parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR: 8, Parçalı bulutlu

DENİZLİ: 14°, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 15, Parçalı bulutlu

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu

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BURDUR: 12, Parçalı bulutlu

HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 11, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA: 9, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BOLU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

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KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

GAZİANTEP: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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MARDİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı