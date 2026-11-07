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        Haberler Gündem 3. Sayfa 26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var

        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var

        MGM'den alınan verilere göre bugün, Ege Bölgesi dışında 6 bölgede yağış bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ilâ 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM, tarafından "sarı" alarm ile uyarıda bulunulan 26 kentimiz şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından 26 kent için "sarı" alarm verilerek sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

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        Alarm verilen illerimiz şöyle: Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis ve Düzce.

        FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN 3-6 DERECE ALTINDA

        Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 17, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 12, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu aralıklarla sağanak yağışlı

        BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 13, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 10, Parçalı bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 8, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 14°, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 15, Parçalı bulutlu

        ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu

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        BURDUR: 12, Parçalı bulutlu

        HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 11, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KONYA: 9, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        BOLU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

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        KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

        MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

        GAZİANTEP: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        MARDİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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