26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
MGM'den alınan verilere göre bugün, Ege Bölgesi dışında 6 bölgede yağış bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ilâ 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM, tarafından "sarı" alarm ile uyarıda bulunulan 26 kentimiz şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından 26 kent için "sarı" alarm verilerek sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.
Alarm verilen illerimiz şöyle: Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis ve Düzce.
FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN 3-6 DERECE ALTINDA
Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 17, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 12, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu aralıklarla sağanak yağışlı
BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 13, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 10, Parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 8, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 14°, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 15, Parçalı bulutlu
ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu
BURDUR: 12, Parçalı bulutlu
HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 11, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA: 9, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BOLU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor
KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor
MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor
GAZİANTEP: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
MARDİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı