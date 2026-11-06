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        Haberler Gündem Hakan Bahçetepe

        Hakan Bahçetepe

        Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında karar çıktı. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki ayrı suçlamadan beraat eden Bahçetepe'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 19:53 Güncelleme:
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        Rusvetten 6 yil 3 ay ceza aldi adli kontrolle tahliye edildi

        Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının karar duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, YENİ Partili milletvekilleri Gökan Zeybek ile Ali Gökçek'in de takip ettiği duruşmada savcının mütalaasına karşı savunma yapan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş ve diğer sanıkları tanımadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Göreve başladıktan 15 gün sonra dava konusu inşaatın trafosu için kazı izni verdiğini söyleyen Bahçetepe, buna rağmen izni geciktirmekle suçlandığını ifade etti. Bahçetepe, “Ben Aziz İhsan Aktaş’ı tanımam. Gürkan Dölekli’yi hayatımda hiç görmedim. 17 aydır tutukluyum. Bizim dosyamızda duyumdan başka hiçbir şey yok. MASAK raporu yok, suç yok” dedi.

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        HAKAN BAHÇETEPE HAKKINDA EV HAPSİ

        Kararını açıklayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 17 aydır tutuklu yargılandığı davada “rüşvet” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından beraat eden Bahçetepe’nin ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

        DİĞER SANIKLARA DA HAPİS CEZASI

        Mahkeme, Baki Aydöner’i rüşvet suçuna aracılık etmekten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdal Celal Aksoy’a rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Gürkan Dölekli, rüşvet vermek suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün, Özer Ayık ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Seza Büyükçulha’ya rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmekten 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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        BAHÇETEPE’NİN EŞİNE BERAAT

        Mahkeme, Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan beraat etti.

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