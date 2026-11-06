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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil de maktul de kadın! Ev arkadaşını öldürdü!

        Katil de maktul de kadın! Ev arkadaşını öldürdü!

        İstanbul Fatih'te korkunç bir cinayet işlendi. Olayda iddiaya göre, ev arkadaşı 2 yabancı uyruklu kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada biri öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
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        Fatih'te ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Aksaray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan yabancı uyruklu kadınlar N.K. ile V.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S, N.K'yi bıçakladı.

        Daireden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli V.S, polis ekiplerince gözaltına alındı. N.K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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