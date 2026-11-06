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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Özel Kalem ataması

        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması

        Kongre ara seçimlerini Demokratlara kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Özel Kalemi olarak görev yapan Susie Wiles'ın yerine, danışmanı Stephen Miller'ı getirme kararı aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:46 Güncelleme:
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        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel kalemindeki görev değişimini duyurdu.

        Trump, açıklamasında, "Trump yönetiminin şu anki Özel Kalem Yardımcısı ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Stephen Miller’ın, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Özel Kalem olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Harika bir iş çıkaran Susie Wiles ise Trump Siyasi Operasyon Birimi’ne geçecek." ifadesini kullandı.

        Uzun yıllardır Trump'a çok yakın isimlerden biri olan Wiles ile Miller arasındaki görev değişimi, Trump yönetiminin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Demokratlara kaybetmesinden sonraki ilk ciddi yönetimsel değişiklik olarak dikkati çekti.

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        ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevinden ayrılıp 2028 başkan adaylığı için yarışa girmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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