Beşiktaş'ta üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olarak lig etabındaki ilk yenilgisini aldı.

İlk yarısı golsüz biten maçta 54. dakikada Olaitan ile öne geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamazken 85'te Orkun Kökçü'nün şık golüyle beraberliği bulsa da 2 dakika sonra 3-2 geriye düştü ve kaybeden taraf oldu.

Beşiktaş bu sonuçla son 5 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.

Kara kartal ayrıca kayıp yaşadığı bu 4 maçın tümünde öne geçen taraf olsa da üstünlüğünü koruyamadı.

Bu süreçte sadece Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Celtic'e deplasmanda kaybederken Crystal Palace ve Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

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Sadece Başakşehir karşısında kalesini gole kapatabilen Beşiktaş, bu periyotta toplamda 9 gol yedi.

DEĞİŞİKLİKLER SORGULANIYOR

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özellikle Kasımpaşa ve Celtic maçlarındaki oyuna hamleleri de sorgulanıyor.

2-0 öne geçilen Kasımpaşa maçında skor 2-1 olunca Olaitan'ı çıkarıp Oh'u, sonrasında ise Trossard'ı çıkarıp Rashica'yı oyuna dahil etmesiyle şaşırtan Italiano'nun Celtic karşısındaki hamleleri de eleştiri konusu oldu.

Celtic 61. dakikada 3 değişiklik birden yaparak hemen ardından beraberliği bulurken Italiano'nun ilk hamlesi yenilen golde pas hatası yapan Agbadou'nun yerine Djalo'yu dahil etmek oldu. Vlahovic de yerini aynı dakikada Oh'a bıraktı.

76'da ise sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü uzun bir aradan sonra oyuna girerken maçın en iyilerinden Salih Özcan'ın çıkması dikkat çekti.

Karşılaşmaya 11'de başlasa da Celtic karşısında varlık gösteremeyen Vaclav Cerny ise 84 dakika sahada kalırken yerini sonrasında İlhan Fakılı'ya bıraktı.

Son 5 maçta hem lig ve hem Avrupa'daki kayıplar Beşiktaş'ta moralleri bozarken gözler Vincenzo Italiano'nun bulacağı çözümlere çevrildi.