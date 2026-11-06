Cevdet Yılmaz'dan emekli düzenlemesi ve fon ödemelerine ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşları, asgari ücret, enflasyon ve fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Yılmaz, enflasyonun üzerinde bir destek sağlamak için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını ifade eden Yılmaz, çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanarak Meclis'e sunulmasının planlandığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARINA ENFLASYON ÜSTÜ DESTEK

Emekli maaşlarına yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirtti.

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Yılmaz, "Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Enflasyon üzerinde bir destek için çalışmalar yapılıyor. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek" dedi.

Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜREÇ HENÜZ BAŞLAMADI

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, henüz resmi sürecin başlamadığını söyledi.

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Asgari ücretin yalnızca kamunun verdiği bir kararla belirlenmediğini vurgulayan Yılmaz, "Asgari ücret kamunun tek başına verdiği bir karar değil. Üç taraf var. Asgari ücretle ilgili henüz o süreç başlamadı. Denge içinde şekillenecektir diye umuyorum" diye konuştu.

ENFLASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllık enflasyonun yüzde 29,77 civarında olduğunu söyledi.

Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme yaşandığını ifade eden Yılmaz, savaşın enflasyona 7 puanlık etkisi olduğunu belirterek maliye politikasının enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceğini dile getirdi.

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FON SORUŞTURMASINDA 113 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına da değinen Yılmaz, bazı sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiğini ifade etti.

17 Eylül'de alınan kararlar kapsamında 131 fon için kısıtlama uygulandığını belirten Yılmaz, bu fonların toplam portföy değerinin yüzde 7'sini oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, "Soruşturma kapsamlı yürütülüyor. Adli süreçte 444 şüpheliden 113'ü tutuklandı. Hisse bazlı manipülasyona ilişkin SPK'nın çalışmaları devam ediyor. Bunlar bittikçe SPK suç duyurularında bulunuyor ve adli makamlar da gerekeni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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420 BİN YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI

Fonların tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar liranın iade edildiğini açıkladı.

Bugüne kadar 420 bin yatırımcının ödeme aldığını belirten Yılmaz, 13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Ödemelerin en düşük tutardan en yüksek tutara doğru yapılacağını ifade eden Yılmaz, mevcut ara ödemelerde üst sınırın 1 milyon lira olduğunu, bu sürecin ardından nihai mahsuplaşmaya geçileceğini belirtti.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Benzer olayların yeniden yaşanmaması için yapısal düzenlemeler içeren yeni bir kanun hazırlığı yürüttüklerini açıklayan Yılmaz, çalışmanın gelecek haftaya kadar büyük ölçüde şekillenmesini beklediklerini söyledi.

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İncelenen hisse sayısının 50'yi bulabileceğini ifade eden Yılmaz, hazırlanan düzenlemenin Meclis'e sunulacağını ve sermaye piyasalarını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

ABD İLE İLİŞKİLERE DE DEĞİNDİ

ABD halkının İran savaşına yönelik tepkilerini de değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin başından beri sorunların savaş yerine diplomasi ve uzlaşmayla çözülmesini savunduğunu söyledi.

ABD kamuoyundaki tepkilerin Türkiye'nin yaklaşımıyla örtüştüğünü belirten Yılmaz, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini iyileştirerek sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.