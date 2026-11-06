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        Haberler Gündem Bakırköy'de otomobilin çarptığı 4 genç kızdan biri öldü, 3'ü ağır yaralandı

        Bakırköy'de otomobilin çarptığı 4 genç kızdan biri öldü, 3'ü ağır yaralandı

        İstanbul Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 genç kıza otomobil çarptı. Kazada 18 yaşındaki Ayşegül V. hayatını kaybederken, 17 yaşındaki 3 genç kız ağır yaralandı. Sürücünün uyuşturucu ticareti suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi

        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı

        İstanbul Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 genç kıza otomobil çarptı. Kazada 18 yaşındaki Ayşegül V. hayatını kaybederken, 17 yaşındaki 3 genç kız ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün kurye olarak çalıştığı ve uyuşturucu ticareti suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki Aqua Florya Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, T.M.Z. yönetimindeki 26 AIF… plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 4 genç kıza çarptı.

        18 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 18 yaşındaki Ayşegül V. ile 17 yaşındaki Ecrin Ç., Merve Ç. ve Berfin C., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ayşegül V., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 genç kızın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        SÜRÜCÜNÜN UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN KAYDI VAR

        Kazaya karışan otomobilin sürücüsü T.M.Z.'nin kurye olarak çalıştığı ve daha önce Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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