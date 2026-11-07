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        Haberler Gündem Eğitim 11 üniversiteye yeni rektör ataması

        11 üniversiteye yeni rektör ataması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 11 üniversiteye rektör atandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        11 üniversiteye yeni rektör ataması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan rektör atama kararları, Resmi Gazete’nin 7 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

        Kararlara göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.

        Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar getirildi.

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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz ve Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın atandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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