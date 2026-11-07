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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü

        Çanakkale'de TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada alev alan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 02:02 Güncelleme:
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        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, T.B. yönetimindeki TIR ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

        Feci kazada otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan TIR şoförü T.B. ise kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı. T.B'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesine çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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