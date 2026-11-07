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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Külçe ve çeyrek sattık ama altın takıdan vazgeçemedik

        Külçe ve çeyrek sattık ama altın takıdan vazgeçemedik

        Türkler bu yılın üçüncü çeyreğinde fiyatların artması ve yüksek faiz oranları nedeniyle külçe ve madeni paraya ilgi göstermezken altın takıdan vazgeçmedi. Altın takı alımları bir önceki yıla göre yüzde 17 düşüşle 313 tona geriledi ve bu, 2000 yılından bu yana en zayıf üçüncü çeyrek oldu. Türkiye'de ise düşüş yüzde 4'te kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yılbaşından bu yana 82 ton altın sattı. TCMB altın rezervi şu anda 532 ton düzeyinde bulunuyor.

        Giriş: 07 Kasım 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        Dünyada altın talebi dirençli

        Türk yatırımcının özellikle altın yatırımında başarılı tahminlerle kazandığı bilinir. Altın fiyatları düşükken sürekli alım yapan vatandaş, fiyatlar 5 bin 200 doları aşıp zirve yapınca satışa geçti. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Türkler'in altın yatırımı yılın ilk üç çeyreğinde külçe ve madeni parada yıllık bazda yüzde 12 ve çeyrek bazda yüzde 39 düşüşle 13 tona geriledi. Ocak ve Mayıs ayları arasında daha yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcılar geri çekildi ve ağustos ayındaki yükseliş yeni alımlardan ziyade kar alma işlemlerine yol açtı. Aynı dönemde tüm dünyadaki külçe ve madeni para yatırımları da 268 ton ile son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

        Külçe ve madeni parada durum böyleyken vatandaş fiyatların yüksek olmasına bakmadan altın takıdan vazgeçmedi. Küresel külçe ve madeni para yatırımları, üçüncü çeyrekte 268 ton ile son dört yılın en düşük seviyesine gerilerken Türkiye, buna kıyasla nispeten daha dirençli olduğunu kanıtladı. Türkiey'de altın takı talebi yıllık bazda sadece yüzde 4 düşüşle 7 tona geriledi, ancak çeyrek bazda yüzde 15 daha düşüktü.

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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yılbaşından bu yana 82 ton altın sattı. TCMB altın rezervi şu anda 532 ton düzeyinde bulunuyor.

        YÜKSEK FAİZ ENGELLİYOR, TALEP YİNE DE DÜŞMÜYOR

        Altın fiyatının genel olarak belirli bir aralıkta işlem görmesi, ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve yükselen hisse senedi piyasaları gibi birkaç faktör yatırım alımlarını engelliyor.

        Konseyin verilerine göre yüksek altın fiyatları ve faize rağmen üçüncü çeyrekteki toplam altın talebi yıllık bazda ancak yüzde 1 düştü ve bin 369 ton olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana talep 3.881 ton ile 2025 rekoruna (3.884 ton) neredeyse ulaşırken, işlem hacmi 566 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştı.

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        MERKEZ BANKALARI TALEBİ ARTIYOR

        Altın fiyatlarının son yillarda artmasının en önemli nedenlerinden olan merkez bankası alımları da 3. çeyrekte 321 tona yükselerek son dönemdeki tipik çeyreklik alım seviyelerini aştı yılın başındaki durgunluğu fazlasıyla telafi etti. Yılbaşından bu yana talep 675 tona yükseldi ve 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

        Çin ve Polonya birlikte 104 tonluk bir alım gerçekleştirdi; bu da çeyrekte bildirilen net alımların yaklaşık yüzde 86'sına denk geliyor. En büyük alıcı 63 tonluk alımla Çin Halk Bankası olurken, onu 40 tonluk alımla Polonya Ulusal Bankası izledi. Ancak bu iki önde gelen alıcı arasında alım hızı farklılık gösterdi: Çin'in 3. çeyrek alımları hızlanarak yılbaşından bu yana yaptığı alımların yarısından fazlasını oluştururken, Polonya'nın alımları özellikle güçlü geçen ikinci çeyreğin ardından yavaşladı. Kazakistan Ulusal Bankası ve Özbekistan Merkez Bankası her ikisi de 14 tonluk artış kaydetti ve bu çeyrekte 5 tonun üzerinde artış bildiren diğer tek merkez bankaları oldular.

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        ALTIN ETF'LERİ DE ARTIYOR

        Altın ETF'leri, ikinci çeyrekteki çıkışların ardından yön değiştirerek üçüncü çeyrekte 211 trilyon giriş kaydetti. Girişin, diğer faktörlerin yanı sıra, mali sürdürülebilirlik ve enflasyon konusundaki artan endişelerden kaynaklandığı görülüyor.

        Altın fiyatlarındaki yüksek artışın sınırlayıcı etkisini, yapay zekâ ile ilgili üretimden kaynaklanan talebin fazlasıyla telafi etmesiyle, teknoloji alanında kullanılan altın miktarı 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 arttı.

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        #altın
        #takı
        #merkez bankaları
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