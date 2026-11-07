Melisa Döngel: Evlenmek ve anne olmak istiyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te görüntülendİ. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, artık hayatında daha kalıcı bir ilişki istediğini belirtti.

Döngel, “Boş bir aşk istemiyorum; ‘Haydi beraber olduk, vakit geçirdik’ gibi değil. Artık evliliği de çok istiyorum. Kas veya benzeri şeylerden ziyade maneviyat, kadına verilen değer, saygı ve sevgi çok daha önemli. Adam gibi biri çıksın, ben de onu adam gibi seveyim, o da beni adam gibi sevsin. Anne olmak istiyorum” dedi.

Rapçi Murda ile hakkında çıkan aşk iddialarına da açıklık getiren oyuncu, aralarında romantik bir ilişki olmadığını açıkladı.

Murda

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Birlikte iki klip çektiklerini ve güzel bir enerji yakaladıklarını belirten Döngel, "Beraber iş yaptık, enerjimiz tuttu. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Doğum günüme de katıldı. Ancak ilişki falan yok, çok zorlamayın. Şu an aşk yok ama olmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.