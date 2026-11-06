Cem Yılmaz: Doktorum yasakladı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, aşk hayatıyla ilgili soruya esprili bir yanıt verdi. Yılmaz, "Bir ilişkim yok, doktorum yasakladı" dedi
29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde anjiyo olarak sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi.
Yaşadığı sağlık sorununun ardından bir süre bastonla objektiflere yansıyan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan 53 yaşındaki komedyen, özel hayatıyla ilgili konuştu.
"BİR İLİŞKİM YOK"
Cem Yılmaz, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, "Bir ilişkim yok, doktorum yasakladı" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.
"ESPRİLİ İNSANLARI SEVERİM"
Etkinlikte Nurgül Yeşilçay'ın, "Kadınların yaşıyla ilgili espri yapanlar sonra bastonla yürüyorlar" sözleri de Cem Yılmaz'a hatırlatıldı. Ünlü komedyen, "Bastonum 90'lardan beri konuşuluyor. Nurgül'ü çok severim. Hiç onunla ilgili kötü bir şey düşünmem. Esprili insanları severim" dedi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto