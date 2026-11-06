Cem Yılmaz: Doktorum yasakladı

"ESPRİLİ İNSANLARI SEVERİM"

Etkinlikte Nurgül Yeşilçay'ın, "Kadınların yaşıyla ilgili espri yapanlar sonra bastonla yürüyorlar" sözleri de Cem Yılmaz'a hatırlatıldı. Ünlü komedyen, "Bastonum 90'lardan beri konuşuluyor. Nurgül'ü çok severim. Hiç onunla ilgili kötü bir şey düşünmem. Esprili insanları severim" dedi.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto