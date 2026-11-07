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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım

        ABD Başkanı Trump: Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimleri sonrası ilk röportajını verdi. Seçim sonuçlarına da değinen Trump, kabinede değişiklik mesajı verdi. ABD Başkanı, "Kabinemden çok memnunum. Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"

        ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinden "çok memnun" olduğunu belirterek, "Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım'da yapılan ara seçimlere değindi. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin her iki meclisini de kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklikler yapmayı planladığını bildiren Trump, kendisine herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık" yanıtını verdi.

        "Kabinemden çok memnunum. Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" diyen Trump'ın açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının ardından geldi.

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