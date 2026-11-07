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        Haberler Ekonomi Otomobil Sıfır otomobilin en pahalı olduğu şehirler belli oldu

        Sıfır otomobilin en pahalı olduğu şehirler belli oldu

        Dünyanın farklı şehirlerinde sıfır kilometre otomobil satın alma maliyetleri karşılaştırıldı. 2026 yılı verilerine göre Singapur 156 bin 220 dolarla ilk sırada yer alırken, İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?

        Data Explained tarafından yayımlanan araştırmada, dünyanın farklı şehirlerindeki sıfır kilometre otomobil fiyatları karşılaştırıldı. Deutsche Bank ve Numbeo verilerinden yararlanılan çalışmada c-hatchback sınıfı bir otomobilin fiyatı esas alındı.

        Araştırmaya göre Singapur, 156 bin 220 dolarlık ortalama fiyatla listenin ilk sırasında yer aldı. Singapur'u 57 bin 859 dolarla Tel Aviv ve 51 bin 424 dolarla Kopenhag takip etti.

        Listede, Oslo 47 bin 14 dolarla dördüncü, Hong Kong ise 44 bin 677 dolarla beşinci sırada yer aldı.

        İSTANBUL 40'INCI SIRADA YER ALDI

        Araştırmada İstanbul'un sıralaması da dikkat çekti. C segment otomobiller baz alınarak hazırlanan karşılaştırmada İstanbul, 23 bin dolarlık fiyatla 40'ıncı sırada gösterildi.

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        İstanbul'da sıfır otomobil fiyatı; Paris'te 23 bin 700 dolar, Madrid'de 23 bin 900 dolar ve Roma'da 22 bin 900 dolar olarak hesaplandı. Böylece İstanbul, bu şehirlerle birbirine yakın fiyat seviyelerinde yer aldı.

        OTOMOBİL FİYATLARININ YÜKSEK OLDUĞU DİĞER ŞEHİRLER

        Listenin üst sıralarında yer alan diğer şehirlerde de dikkat çekici fiyatlar ortaya çıktı. Kuala Lumpur'da sıfır otomobil fiyatı 44 bin 611 dolar, Birmingham'da 38 bin 970 dolar, Moskova'da 38 bin 969 dolar olarak belirlendi. Milano'da 37 bin 124 dolar, Los Angeles'ta ise 36 bin 980 dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Listenin devamında Barcelona 36 bin dolar, Helsinki 32 bin 400 dolar, Zürih 32 bin 300 dolar, Amsterdam ve Seul ise 29 bin 700 dolarla yer aldı. Brüksel'de 28 bin 800 dolar, Londra'da 27 bin 100 dolar, Bangkok'ta 27 bin 300 dolar ve Dublin'de 27 bin dolar olarak kaydedildi.

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        Melbourne'de 26 bin 100 dolar, Buenos Aires'te 24 bin 300 dolar, Lüksemburg'da 24 bin dolar, Madrid'de 23 bin 900 dolar ve Paris'te 23 bin 700 dolar seviyesinde fiyatlar görüldü.

        Listenin alt sıralarında ise Roma 22 bin 900 dolar, Berlin 22 bin 700 dolar, Dubai 21 bin dolar, Münih 20 bin 300 dolar ve Viyana 20 bin 200 dolarla yer aldı. Rio de Janeiro'da 19 bin 800 dolar, Johannesburg ve Pekin'de 19 bin 100 dolar, Riyad'da 17 bin 800 dolar, Prag'da 17 bin 700 dolar, Tokyo'da 15 bin 800 dolar, Meksiko'da 14 bin 500 dolar, Delhi'de 13 bin 900 dolar ve Manila'da 10 bin 500 dolar olarak hesaplandı.

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