ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Cybertruck modelinin üretimiyle ilgili önemli bir karar aldı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, Texas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretiminin 2027 yılının ortalarına doğru kademeli olarak durdurulacağını duyurdu.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın sürücüsüz ulaşım için geliştirilen Cybercab modelinin üretimine daha fazla kapasite ayrılması amacıyla alındığını belirtti.

Ancak Cybertruck üretiminin başka bir fabrikaya taşınıp taşınmayacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

TANITIMINDA CAMLARI KIRILMIŞTI

Tesla Cybertruck, ilk kez Kasım 2019'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

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Keskin hatları ve paslanmaz çelik gövdesiyle geleneksel kamyonetlerden ayrılan model, daha ilk gününden itibaren tartışmaların odağına yerleşti.

Tanıtımın en çok konuşulan anı ise aracın dayanıklılığını göstermek için yapılan test oldu.

Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, dayanıklı olduğu belirtilen yan cama metal bir bilye fırlattı.

Ancak camın çatlaması üzerine test ikinci kez tekrarlandı ve diğer cam da hasar gördü.

Elon Musk'ın şaşkınlığıyla sonuçlanan gösteri, Cybertruck'ın tanıtımından akıllarda kalan en önemli anlardan biri oldu.

ÜRETİMİ GECİKTİ, SATIŞLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

İlk tanıtımında 2021 yılında müşterilere teslim edilmesi planlanan Cybertruck, üretim sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ancak 2023 yılının sonunda yollara çıkabildi.

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Tesla, Cybertruck ile özellikle ABD'deki geleneksel kamyonet pazarında Ford ve General Motors gibi üreticilere rakip olmayı hedefliyordu.

Ancak modelin satışları şirketin başlangıçtaki beklentilerinin gerisinde kaldı. ABD'de 2024 yılında yaklaşık 39 bin adet satılan Cybertruck'ın satışları, 2025 yılında yüzde 48 düşerek 20 bin 237 adede geriledi.

Elon Musk ise üretimin başladığı dönemde yıllık 250 bin adetlik satış hedefinden söz etmişti.

Cybertruck, satış performansının yanı sıra kalite sorunları, geri çağırmalar ve fiyat değişiklikleriyle de gündeme geldi.

ÖNCELİK SÜRÜCÜSÜZ MODELDE

Tesla'nın Cybertruck üretimini azaltma kararının arkasında, şirketin sürücüsüz ulaşım teknolojilerine verdiği öncelik bulunuyor.

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Elon Musk, direksiyonu ve pedalları bulunmayan iki kişilik Cybercab modelini Tesla'nın gelecekteki robotaksi ağının temel araçlarından biri olarak konumlandırıyor.

Texas'taki fabrikada Cybertruck için kullanılan üretim alanının Cybercab'e ayrılmasıyla, sürücüsüz araç üretiminin artırılması hedefleniyor.

Böylece Tesla, geleneksel otomobil üretiminin yanında otonom ulaşım ve yapay zeka teknolojilerine yönelik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.