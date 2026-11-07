Senarist Güliz Kucur hayatını kaybetti
Unutulmaz dizilerin senaryosunu kaleme alan Güliz Kucur, 61 yaşında hayata veda etti
Giriş: 07 Kasım 2026 - 10:12 Güncelleme:
'Yabancı Damat, 'Aliye', 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Aynalı Tahir', 'İkinci Bahar' gibi birçok unutulmaz dizinin yazarı Güliz Kucur vefat etti. Kucur'un vefatını Film-San Vakfı duyurdu.Güliz Kucur - Osman Sınav
Bir dönem kanser tedavisi gören, hayvansever kişiliğiyle de tanınan 61 yaşındaki Kucur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta yazarın cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'na defnedilecek.Zafer Algöz - Güliz Kucur
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