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        Haberler Magazin Senarist Güliz Kucur hayatını kaybetti

        Senarist Güliz Kucur hayatını kaybetti

        Unutulmaz dizilerin senaryosunu kaleme alan Güliz Kucur, 61 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Ünlü senarist hayatını kaybetti

        'Yabancı Damat, 'Aliye', 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Aynalı Tahir', 'İkinci Bahar' gibi birçok unutulmaz dizinin yazarı Güliz Kucur vefat etti. Kucur'un vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

        Güliz Kucur - Osman Sınav
        Güliz Kucur - Osman Sınav

        Bir dönem kanser tedavisi gören, hayvansever kişiliğiyle de tanınan 61 yaşındaki Kucur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta yazarın cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

        Zafer Algöz - Güliz Kucur
        Zafer Algöz - Güliz Kucur
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        #dizi
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