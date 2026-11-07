Gaziantep'te olay, 11 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

17 YAŞINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'daki habere göre bıçakların kullanıldığı kavgada Mustafa Demir (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

ÜÇ ŞÜPHELİYE CEZA YAĞDI

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklardan Y.E.'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay, M.E.'ye 18 yıl 4 ay, A.A.'ya ise 19 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.

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İNDİRİM HÜKMÜ UYGULANDI

Cezaların belirlenmesinde sanıkların suç tarihindeki yaşları ve takdiri indirim hükümleri dikkate alındı.

EN DÜŞÜK CEZA 22 YIL OLDU

Sanıklar, olayda yaralanan C.N.S.'ye yönelik "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ayrı ayrı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suç yönünden haksız tahrik, yaş ve takdiri indirim hükümleri uygulandı.

Mahkeme heyeti, iki suçtan verilen cezalarla birlikte Y.E.'ye toplam 22 yıl 1 ay, M.E.'ye 24 yıl 2 ay, A.A.'ya ise 25 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.