Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı

        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı

        İstanbul'da, kepenk sisteminin kumanda şifresini kopyalayarak girdiği kuyumcudan hırsızlık yapan Moldova uyruklu şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık sırasında çaldığı 200 adet yüzüğün, vitrinde durması için plastikten yapılan demo yüzükler olduğu öğrenildi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul Kartal'daki, Orhantepe mahallesinde 4 Kasım'da meydana gelen olayda, gece yarısından sonra kuyumcuya giren bir hırsız vitrinde bulunan 200 adet yüzük, 3 altın küpe ve 3 adet bileziği çalarak kaçtı.

        HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

        DHA'daki habere göre iş yeri sahibinin haber vermesiyle başlatılan çalışmada hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

        UZAKTAN KUMANDA ŞİFRESİNİ KOPYALAMIŞ

        Görüntülerde şüphelinin iş yerinin kepenk sisteminin uzaktan kumandası şifresini kopyaladığı ve sayede rahatlıkla içeri girdiği görüldü. Görüntülerde vitrinde bulunan ziynet eşyalarını alan şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

        REKLAM

        ÇALDIĞI 200 YÜZÜK 'DEMO' ÇIKTI

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kuyumcudan çalınan 200 adet altın görünümlü yüzüğün, iş yeri sahibi tarafından hırsızlara önlem olarak konan plastikten yapılan demo yüzükler olduğu belirlendi. İş yeri sahibi çalınan 3 altın küpe ve 3 adet bileziğin gerçek olduğunu toplamda zararının yaklaşık 150 bin lira olduğunu söyledi.

        BİR GÜN SONRA HAVALİMANINDA YAKALANDI

        Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin bir gün sonra uçak bileti alarak Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Havalimanında önlem alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        REKLAM

        EKİML AYINDA TURİST OLARAK GELMİŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Moldova uyruklu N.M.'nin (32) 7 Ekim 2026 tarihinde Türkiye’ye turist olarak giriş yaptığı tespit edildi. Hırsızlık yapmak amacıyla İstanbul’a geldiği belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TEM'de TIR devrildi, 3 şerit kapatıldı

        İstanbul Başakşehir'de, TIR'ın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor (İHA)

        #soygun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"