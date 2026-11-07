İstanbul Kartal'daki, Orhantepe mahallesinde 4 Kasım'da meydana gelen olayda, gece yarısından sonra kuyumcuya giren bir hırsız vitrinde bulunan 200 adet yüzük, 3 altın küpe ve 3 adet bileziği çalarak kaçtı.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

DHA'daki habere göre iş yeri sahibinin haber vermesiyle başlatılan çalışmada hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

UZAKTAN KUMANDA ŞİFRESİNİ KOPYALAMIŞ

Görüntülerde şüphelinin iş yerinin kepenk sisteminin uzaktan kumandası şifresini kopyaladığı ve sayede rahatlıkla içeri girdiği görüldü. Görüntülerde vitrinde bulunan ziynet eşyalarını alan şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

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ÇALDIĞI 200 YÜZÜK 'DEMO' ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kuyumcudan çalınan 200 adet altın görünümlü yüzüğün, iş yeri sahibi tarafından hırsızlara önlem olarak konan plastikten yapılan demo yüzükler olduğu belirlendi. İş yeri sahibi çalınan 3 altın küpe ve 3 adet bileziğin gerçek olduğunu toplamda zararının yaklaşık 150 bin lira olduğunu söyledi.

BİR GÜN SONRA HAVALİMANINDA YAKALANDI

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin bir gün sonra uçak bileti alarak Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Havalimanında önlem alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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EKİML AYINDA TURİST OLARAK GELMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Moldova uyruklu N.M.'nin (32) 7 Ekim 2026 tarihinde Türkiye’ye turist olarak giriş yaptığı tespit edildi. Hırsızlık yapmak amacıyla İstanbul’a geldiği belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.