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        Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma davasında borç yapan kadın kusursuz!

        Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, ele aldığı boşanma davasında, eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle, markete ve tuhafiye dükkanına borç yapan kadının bu davranışının, kusur sayılamayacağına hükmetti. Dava, kadın lehine oy birliğiyle onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma davasında borç yapan kadın kusursuz!

        Karabük 1’inci Aile Mahkemesi’nde görülen davada, taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılama sırasında kadının Alanya’da yaşayan ortak çocuklarının yanına giderek bir daha eve dönmemesi ile markete ve tuhafiye dükkanına borç yapması, boşanmaya neden olan olaylar kapsamında değerlendirildi.

        İKİ TARAF DA İSTİNAF MAHKEMESİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre mahkeme, erkeği ağır, kadını ise az kusurlu buldu. Karara karşı iki taraf da istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28’inci Hukuk Dairesi, erkeğin istinaf başvurusunu süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti. Kadının başvurusunu ise kısmen kabul ederek lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarlarının artırılmasına karar verdi.

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        "KADININ BORÇ YAPMASI KUSUR DEĞİL"

        Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, erkeğin evin ihtiyaçlarını karşılamadığının dosya kapsamında sabit olduğunu belirtti. Bu nedenle kadının markete ve tuhafiye dükkanına borç yapmasının kendisine kusur olarak yüklenemeyeceğini vurguladı.

        "KADININ ÇOCUĞUN YANINA GİTMESİ DE KUSUR SAYILMAZ"

        Ayrıca erkeğin terk hukuki nedenine dayalı bir boşanma davası açmadığına ve fiili ayrılığın tek başına boşanma nedeni sayılamayacağına işaret ederek, kadının ortak çocuğunun yanına gidip eve dönmemesinin de kusur olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

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        "NAFAKA VE TAZMİNAT ARTIRILMALI"

        Yargıtay, boşanmaya neden olaylarda erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğuna hükmederek, kadının lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarının artırılmasına yönelik istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

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