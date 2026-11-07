Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında yara sarmak istiyor!

        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında yara sarmak istiyor!

        Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, ligin 11. haftasında yarın akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek hem Celtic mağlubiyetini telafi etmek hem de bu sezon Dolmabahçe'deki lig maçlarında 6'da 6 yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kartal yara sarmak istiyor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı.

        Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

        TEK EKSİK MIRETTI

        Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

        Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

        REKLAM

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

        Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

        SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

        Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

        Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

        Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

        DOLMABAHÇE'DE HEDEF SÜPER LİG'DE 6'DA 6!

        Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.

        Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

        REKLAM

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TEM'de TIR devrildi, 3 şerit kapatıldı

        İstanbul Başakşehir'de, TIR'ın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor (İHA)

        #beşiktaş
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"