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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!

        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!

        Manisa'da, 73 yaşındaki annesi Hülya Aktaş ile kardeşi 42 yaşındaki Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldüren 45 yaşındaki Uğur Kabaağaç tutuklandı. Kabaağaç, polisteki sorgusunda, neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Manisa'da kan donduran olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi Ayniali Mahallesi 3316’ncı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın, 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

        ANNESİ VE KARDEŞİYLE TARTIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre eve gelen Uğur Kabaağaç (45) ile annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        İKİSİNİ DE BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı.

        ABLASINI ARADI: ANNEMİ VE KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜM

        Uğur Kabaağaç, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

        Anne ve kardeşini öldüren Kabaağaç, aynı gün evinin yakınlarında yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce tedavi gördüğü öğrenilen Kabaağaç, sorgusunda neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaağaç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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