İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde, Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

KADIN ARACINDAN İNİP SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre kendisine küfredildiğini öne süren kadın, otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.

ARACIN CAMINI YUMRUKLADI

Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyen kadın, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.