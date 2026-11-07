Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
İstanbul Zeytinburnu'nda, trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden inen kadın tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:49 Güncelleme:
İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde, Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
KADIN ARACINDAN İNİP SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre kendisine küfredildiğini öne süren kadın, otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.
ARACIN CAMINI YUMRUKLADI
Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyen kadın, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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