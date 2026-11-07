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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı

        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı

        İstanbul Zeytinburnu'nda, trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden inen kadın tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde, Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        KADIN ARACINDAN İNİP SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre kendisine küfredildiğini öne süren kadın, otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.

        ARACIN CAMINI YUMRUKLADI

        Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyen kadın, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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