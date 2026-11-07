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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Resmi Gazete'de yayımlandı: Et fiyatlarına yeni düzenleme

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Et fiyatlarına yeni düzenleme

        Karkas sığır eti fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle pazar fiyatı artık soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı üzerinden hesaplanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Et fiyatlarına yeni düzenleme

        Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

        Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

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        #Et
        #Resmi Gazete
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