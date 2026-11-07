Bugün Ne Oldu? 6 Kasım 2026 haberleri: Alacak verecek nedeniyle 8 kişiyi katletti, Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Avrupa'da bomba ihbarları uçuşları aksatıyor, Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ALACAK VERECEK NEDENİYLE 8 KİŞİYİ KATLETTİAfyon'da 8 kişinin katledilmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından şüpheli Arif Sefa Özdemir yakalandı. Özdemir'in geçen yıl Ahmet Uzel, Numan Toprak ve Bekir Toprak'tan 40 bin Euro... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ALACAK VERECEK NEDENİYLE 8 KİŞİYİ KATLETTİAfyon'da 8 kişinin katledilmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından şüpheli Arif Sefa Özdemir yakalandı. Özdemir'in geçen yıl Ahmet Uzel, Numan Toprak ve Bekir Toprak'tan 40 bin Euro'ya biçerdöver satın aldığı, ancak biçerdöver yandığı için borcunu ödemediği, alacaklı 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığını söyledi.FON SORUŞTURMASI: FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDIFon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli kontrol kararı verildi.SEÇİL ERZAN İÇİN YENİ MÜTALAAHatırlayacaksınız yüksek kârlı fon davasında 120 yıl 4 ay hapis cezası verilen Seçil Erzan hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde bozulmuştu. Yeniden görülen davada Erzan hakkında 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.BAŞSAVCILIK DENİZOLGUN İÇİN EK RAPOR TALEP ETTİEski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un, 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Mezardan alınan örneklerin de incelendiği raporda, ölümün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği, zehirlenme veya travmaya ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtildi. Bu raporun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor talep etti.AVRUPA'DA BOMBA İHBARLARI UÇUŞLARI AKSATIYORAvrupa'nın farklı ülkelerinde hava trafiğini aksatan bomba ihbarları sürerken, bazı yolcu uçakları acil iniş yapmak zorunda kalıyor ve güvenlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Çekya, Danimarka, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları, ikinci gününde de uçuşlarda aksamalara yol açıyor. PİYASALARDA YAPAY ZEKA DEPREMİABD ara seçimlerinin yankısı sürüyor. Dün ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasının ardından ara seçimi kazanan Demokratların yapay zeka regülasyonlarını sıkılaştıracağı kaygısıyla Asya borsaları Cuma günü sert düşüş yaşadı. BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM Benzine 6 lira indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu sabah itibarıyla tabelaya yansıdı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 74,60 lira olurken, Ankara'da 75,60 lira, İzmir'de 75,80 lira oldu.İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİNDE YÜZDE 10'LUK ARTIŞMilyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren önemli bir araştırmaya bakacağız şimdi... İTÜ bünyesinde yürütülen bir araştırmada, kentteki havanın partikül madde konsantrasyonunun ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttığı belirlendi. SERGEN YALÇIN, MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNU AÇIKLADIA Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, basın toplantısında UEFA Uluslar Ligi aday kadrosunu açıkladı. Berke Özer ve Enes Ünal'ı kadroya davet eden Yalçın, son aday kadroda yer alan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'ü milli takıma çağırmadı. Daha Az Göster