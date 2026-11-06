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        Haberler Magazin Saba Tümer, aradığı erkeğin özelliklerini sıraladı

        Saba Tümer, aradığı erkeğin özelliklerini sıraladı

        Saba Tümer, katıldığı programda bir erkekte aradığı çekicilik kriterlerini sıralayarak kendisini etkileyen özellikleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        Ünlü sunucu Saba Tümer, katıldığı programda özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinden flört anlayışına, bir erkekte aradığı özelliklerden insan ilişkilerine kadar pek çok konuda konuştu.

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        Geçmişteki ilişkilerine değinen Saba Tümer, "Benim hep en uzun ilişkilerim Yengeç erkekleriyle oldu. Yengeç erkeğinin ne kadar beyaz, tatlı yalancı olduğunu bilecek kadar deneyimliyim artık. Tövbe" dedi.

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        'Melis İşiten ile Zaten Şov' programına konuk olan Saba Tümer, bir erkekte kendisini nelerin etkilediğini anlattı ve çekicilik kriterlerini sıraladı. Ünlü isim, "Beraber çok eğlenebilmek, iyi öpüşmesi, çok komik olması, çok zengin olması, güzel kokması" ifadelerini kullandı.

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        "ÖZENTİLİK ÇOK FAZLA ARTTI"

        Günümüzdeki ilişkilerin yapısını da eleştiren Saba Tümer, "İnsanların arasındaki samimiyet de kayboldu; sunilik geldi. Arkadaşlık ilişkilerine de geldi, özel hayat ilişkilerine de geldi. Herkes yapmacık, yani kimse samimi değilmiş gibi geliyor. Yeni bir insanı hayatıma sokmam zaten zaman alan bir şey; zor bir şey yani. Özentilik çok fazla arttı. Eskiden bu kadar çok göz önüne serme yoktu. Görgüsüzlük had safhada; herkes bir şey gösteriyor" diye konuştu.

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        "SEVERİM FLÖRT ETMEYİ"

        Flört etmekten hoşlandığını belirten Tümer, ten uyumunun ve enerjinin önemine vurgu yaparak, "Ten uyumu gerçekten çok önemli bir şey yani. Zorlasan da uymuyor. Yok, o bambaşka bir şey. O enerjinin tutması, ten uyumunun tutması... O da tadından yenmeyecek bir şey. Severim flört etmeyi. İnsanın enerjisini yerine getiriyor ama öyle herkesle de flört edemezsin" dedi.

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        "ACIYI DA YASI DA YAŞAMAK GEREKİYOR"

        Acı ve üzüntüyle başa çıkma yöntemlerinden de bahseden ünlü isim, "Sevmem insanlarla acımı paylaşmayı. Tabii ki de bir derdin olduğunda bir arkadaşına anlatıyorsun, şey yapıyorsun ama kimseyi sıkmayı da çok sevmiyorum. Çünkü ben kendim sıkılıyorum böyle şeylerden. O olayı kendi içimde çözerim. Acıyı da yası da yaşamak gerekiyor ki ilerleyebilesin" ifadelerini kullandı.

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