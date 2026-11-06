Saba Tümer, aradığı erkeğin özelliklerini sıraladı

"ÖZENTİLİK ÇOK FAZLA ARTTI"

Günümüzdeki ilişkilerin yapısını da eleştiren Saba Tümer, "İnsanların arasındaki samimiyet de kayboldu; sunilik geldi. Arkadaşlık ilişkilerine de geldi, özel hayat ilişkilerine de geldi. Herkes yapmacık, yani kimse samimi değilmiş gibi geliyor. Yeni bir insanı hayatıma sokmam zaten zaman alan bir şey; zor bir şey yani. Özentilik çok fazla arttı. Eskiden bu kadar çok göz önüne serme yoktu. Görgüsüzlük had safhada; herkes bir şey gösteriyor" diye konuştu.