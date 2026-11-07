Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında güvenlik standartlarına uygun olmadığı belirlenen bir oyuncak hakkında toplatma kararı aldı.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) 5 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı bildirime göre, Water Toys markasına ait HL-3004 model "Havuzlu Ördek Olta" oyuncağının piyasaya arzı yasaklandı.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, oyuncağın küçük parçaları ve kordon uzunluğu bakımından ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.

Bakanlık, söz konusu uygunsuzluklar nedeniyle ürünün boğulma riski taşıdığını bildirdi. GÜBİS kaydında ürünün taşıdığı riskler arasında yaralanma da yer aldı.

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SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI ALINDI

Türkiye menşeli oyuncağın Hilal Plastik-İdris Altuntaş firmasına ait olduğu belirtildi.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili standartlar kapsamında ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına 21 Ekim 2026 tarihinde karar verildi. Karar, 5 Kasım'da GÜBİS üzerinden kamuoyuna duyuruldu.