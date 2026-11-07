Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yiyen 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sabitoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 07 Kasım 2026 - 14:35 Güncelleme:
Bursa'da acı olay, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi Mimar Sokak’ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde komşularından aldığı mantarı pişirerek yiyen Feriha Sabitoğlu (54), sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre eve çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sabitoğlu’nu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Feriha Sabitoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabitoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sabitoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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