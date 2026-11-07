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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e Zafer Günü tebrik mektubu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e Zafer Günü tebrik mektubu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle tebrik etti.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 8 Kasım Zafer dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti.

        Erdoğan, "Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

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        Türkiye ve Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, "Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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        8 KASIM ZAFER GÜNÜ

        Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıl dönümünü yarın kutlayacak.

        Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #ilham aliyev
        #son dakika
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