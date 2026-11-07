Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, istifasının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, istifasının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İl kongresinde yaşananlara tepki gösteren Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 16:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Parti içindeki gelişmelere ve il kongresinde yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, siyaseti kişisel çıkarlar için yapmadığını vurguladı. İstifa kararının gerekçelerini paylaşan Yüceer, bundan sonraki süreçte önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olacağını belirtti.

        "BENİM MÜCADELEM KİŞİSEL İKBAL MÜCADELESİ OLMADI"

        İstifa açıklamasında siyasete bakışını ve parti içindeki gelişmelere yönelik eleştirilerini dile getiren Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda."

        REKLAM

        İL KONGRESİNDE YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

        Hasta yatağında bulunduğu dönemde yapılan il kongresindeki tartışmalara dikkat çeken Yüceer, kurultay delegeliği üzerinden yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

        Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum" dedi.

        Konunun yalnızca delege listesiyle ilgili olmadığını belirten Yüceer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır."

        REKLAM

        Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.

        "BENİM ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMALAR DEĞİL"

        İstifasının ardından Tekirdağ'a hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yüceer, kentte çözüm bekleyen sorunlara ve devam eden yatırımlara odaklanacağını belirtti.

        Yüceer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ. Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok."

        REKLAM

        Siyasi tartışmalar yerine belediye çalışmalarına odaklanacağını ifade eden Yüceer, "Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum" dedi.

        Yüceer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

        "Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üniversiteli gençler çiftçilerden öğreniyor

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulunda yürütülen projeyle üniversite öğrencileri tarımsal üretimi sahada öğrenirken çiftçiler de akademik bilgi ve modern tarım tekniklerinden yararlanıyor

        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Silahla şaka olmadı! Komşusunu öldürdü
        Silahla şaka olmadı! Komşusunu öldürdü
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Osimhen ameliyat oldu!
        Osimhen ameliyat oldu!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı