Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, istifasının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Parti içindeki gelişmelere ve il kongresinde yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, siyaseti kişisel çıkarlar için yapmadığını vurguladı. İstifa kararının gerekçelerini paylaşan Yüceer, bundan sonraki süreçte önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olacağını belirtti.

"BENİM MÜCADELEM KİŞİSEL İKBAL MÜCADELESİ OLMADI"

İstifa açıklamasında siyasete bakışını ve parti içindeki gelişmelere yönelik eleştirilerini dile getiren Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda."

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İL KONGRESİNDE YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hasta yatağında bulunduğu dönemde yapılan il kongresindeki tartışmalara dikkat çeken Yüceer, kurultay delegeliği üzerinden yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum" dedi.

Konunun yalnızca delege listesiyle ilgili olmadığını belirten Yüceer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır."

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Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMALAR DEĞİL"

İstifasının ardından Tekirdağ'a hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yüceer, kentte çözüm bekleyen sorunlara ve devam eden yatırımlara odaklanacağını belirtti.

Yüceer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ. Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok."

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Siyasi tartışmalar yerine belediye çalışmalarına odaklanacağını ifade eden Yüceer, "Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum" dedi.

Yüceer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."