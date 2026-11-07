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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşuların tartışması cinayetle bitti

        Komşuların tartışması cinayetle bitti

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, tartıştığı komşusu 40 yaşındaki Erhan G. tarafından tabanca ile vurulan itfaiye eri 42 yaşındaki, iki çocuk babası olan Eser Kaya yaşamını yitirdi. Şüpheli Erhan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Malatya'da olay, sabah saatlerinde Yazıhan ilçesinin Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları apartmanda, itfaiye eri olan Eser Kaya (42) ile komşusu Erhan G. (40) arasında tartışma çıktı.

        SİLAHLA 2 EL ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre köy koruyucusu olduğu öğrenilen Erhan G., Eser Kaya'ya tabanca ile iki el ateş etti.

        Eser Kaya, evli ve 2 çocuk babasıydı.
        Eser Kaya, evli ve 2 çocuk babasıydı.

        İKİ ÇOCUK BABASI CAN VERDİ

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Babasının ziyaretine giden Eser Kaya'nın eşi ile annesi olayı haber alıp geldiği evinin önünde sinir krizi geçirdi. Eser Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        KATİL KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli Erhan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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