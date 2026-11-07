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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf öldü

        Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf öldü

        Erzurum'da gelinlikçi Hakkıhan G., dükkanına gelen komşusu Emirhan Kabanlı'ya "boş" dediği pompalı tüfeği doğrultarak ateş etti. Silahın ateş alması sonucu vurulan Kabanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakkıhan G. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Erzurum'daki iş yerinde esnaf komşusu Hakkıhan G.’nin (43) ateşlediği pompalı tüfekle yaralanan Emirhan Kabanlı (23) kaldırıldığı hastanede öldü. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Kabanlı’yı şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen Hakan G. gözaltına alındı.

        Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçi de meydana geldi. Gelinlikçi dükkanının sahibi Hakkıhan G. ile içeri giren bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek konuşmaya başladı.

        İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G., içi boş dediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Kabanlı, karın bölgesinden vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı’nın yardımına Hakkıhan G. ve bölgedeki diğer esnaf arkadaşları koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Bu arada, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G.’nin pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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