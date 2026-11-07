Usta isimler HT Spor'da değerlendirdi: Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u 4-3 mağlup etti.

Galatasaray - Amedspor mücadelesi Melih Gümüşbıçak'ın sunumu Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Yılmaz ve Yalçın Ayhan'ın yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında değerlendirildi.

İşte usta isimlerin yorumları:

"HER İKİ TAKIMI DA TEBRİK EDİYORUM"

Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray ikinci yarıda o sıkıntılı süreci de yaşadı. Eğer üçüncü, hatta dördüncü golü bulmasaydı ciddi sıkıntı yaşayabilirdi. Bu akşam her iki takımı da tebrik etmek lazım. Gerçekten bize çok keyifli bir maç izlettiler. Skordan bağımsız olarak sadece futbolun güzel taraflarını sunmaya çalıştılar. Herkes koştu, gücü yettiğince sahada elinden geleni ortaya koydu. Müthiş bir maç oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum.

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🦁 Galatasaray milli ara öncesi hata yapmadı



🎙️ @hamza_hmzoglu: Galatasaray ikinci yarıda o sıkıntılı süreci de yaşadı. Eğer üçüncü, hatta dördüncü golü bulmasaydı ciddi sıkıntı yaşayabilirdi. Bu akşam her iki takımı da tebrik etmek lazım. Gerçekten bize çok keyifli bir maç… pic.twitter.com/BWTnNv2KuV — HT Spor (@HTSpor) November 7, 2026

"RAKİBİN HATALARINI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Yalçın Ayhan: Galatasaray'ın yoğun maç trafiğinde yorgunluğunun ikinci yarıda ortaya çıkacağını düşünüyordum. Buna rağmen çok cömert bir kadroyla sahaya çıktı. Amedspor'un rakibine fazla alan ve zaman tanıması, Galatasaray'ın çok sayıda pozisyon üretmesini sağladı. Bu pozisyonları şans olarak değerlendirmiyorum; rakibin hatalarını iyi değerlendirdi.

🦁 Galatasaray milli ara öncesi hata yapmadı



🎙️ @Ayhylc02: Galatasaray'ın yoğun maç trafiğinde yorgunluğunun ikinci yarıda ortaya çıkacağını düşünüyordum. Buna rağmen çok cömert bir kadroyla sahaya çıktı. Amedspor'un rakibine fazla alan ve zaman tanıması, Galatasaray'ın çok… pic.twitter.com/aOq1StxJph — HT Spor (@HTSpor) November 7, 2026

"OSIMHEN'İN OLMADIĞI MAÇTA 4 GOL ATMASI OLDUKÇA İLGİNÇ"

Mehmet Yılmaz: Çok fazla gol çıktı ve savunmaların defoları ortaya çıktı. Osimhen'in olmadığı bir maçta Galatasaray'ın dört gol atması benim için oldukça ilginç. Çünkü Osimhen oynamadığında Galatasaray özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyordu.

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🦁 Galatasaray milli ara öncesi hata yapmadı



🎙️ Mehmet Yılmaz: Çok fazla gol çıktı ve savunmaların defoları ortaya çıktı. Osimhen'in olmadığı bir maçta Galatasaray'ın dört gol atması benim için oldukça ilginç. Çünkü Osimhen oynamadığında Galatasaray özellikle gol yollarında… pic.twitter.com/mZEd2JIkIY — HT Spor (@HTSpor) November 7, 2026

"ARTIK GALATASARAY, OSIMHEN OLMADAN DA OYNAYABİLİYOR"

Hamza Hamzaoğlu: Barış, forvet oynadığında bugüne kadar çok etkili olamıyordu ama bugün bence çok etkiliydi. Özellikle ilk yarıda çok koştu, rakibi yıprattı, alanlar açtı ve başkalarının bu alanlara girmesini sağladı. Batrakov'un koşuları, Barış'ın içeri driplingleri ve Yunus'un varlığıyla sürekli tehdit oluşturdular ve ilk yarıda golleri buldular. Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor.

🦁 Galatasaray milli ara öncesi hata yapmadı



🎙️ @hamza_hmzoglu: Barış, forvet oynadığında bugüne kadar çok etkili olamıyordu ama bugün bence çok etkiliydi. Özellikle ilk yarıda çok koştu, rakibi yıprattı, alanlar açtı ve başkalarının bu alanlara girmesini sağladı. Batrakov'un… pic.twitter.com/nA8YviN8MB — HT Spor (@HTSpor) November 7, 2026

"BESNI HASI MAT OLDU"

Yalçın Ayhan: Besni Hasi mat oldu. Galatasaray'ın bu yoğun maç trafiğinde yorgunluğunun bariz bir şekilde ikinci yarı ortaya çıkacağı ve dolayısıyla güvenli bir takım halinde çıkması gerekirken çok cömertçe bir kadro çıkardı Besni Hasi.