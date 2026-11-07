Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

        Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

        Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı

        Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.

        REKLAM

        Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.

        Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı. Katliamın biçerdöver işi yapan kişilerle yaşanan alacak verecek kavgasının ardından iddiaya göre kurulan pusuyla baş...
        #van
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!