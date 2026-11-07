Galatasaray'dan tarihi seri: Kulüp rekorunu egale etti!
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Okan Buruk'un öğrencileri, iki milli ara arasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.
Bu sonuçla Galatasaray, 5'i üst üste olmak üzere Süper Lig'de toplamda 9. galibiyetini aldı. Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkararak milli araya lider girdi.
KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ
Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini tekrarladı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.
29 GÜNDE 8 MAÇTA 7 GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, iki milli arada 29 günde 8 maça çıktı. Galatasaray, bu maçlarda 7 galibiyet aldı. Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşadı.
İşte Galatasaray'ın o serisi:
Galatasaray 3-1 Kasımpaşa
Galatasaray 1-4 Barcelona
Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Lille 2-4 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Konyaspor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Galatasaray 4-3 Amedspor