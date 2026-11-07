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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan tarihi seri: Kulüp rekorunu egale etti!

        Galatasaray'dan tarihi seri: Kulüp rekorunu egale etti!

        Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Okan Buruk'un öğrencileri, iki milli ara arasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

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        Bu sonuçla Galatasaray, 5'i üst üste olmak üzere Süper Lig'de toplamda 9. galibiyetini aldı. Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkararak milli araya lider girdi.

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        KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ

        Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini tekrarladı.

        Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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        Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

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        29 GÜNDE 8 MAÇTA 7 GALİBİYET

        Sarı-kırmızılılar, iki milli arada 29 günde 8 maça çıktı. Galatasaray, bu maçlarda 7 galibiyet aldı. Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşadı.

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        İşte Galatasaray'ın o serisi:

        Galatasaray 3-1 Kasımpaşa

        Galatasaray 1-4 Barcelona

        Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

        Lille 2-4 Galatasaray

        Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

        Konyaspor 0-4 Galatasaray

        Galatasaray 2-0 Stuttgart

        Galatasaray 4-3 Amedspor

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