Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması: En önemlisi sağlıklı ve güçlü şekilde dönmesi!

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 4-3 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, “Bugün maça erken bir golle başladık. İlk yarıda rakibimizi çok fazla kalemize getirmedik ve devreye 2-0 önde girdik. İkinci yarıda 3-0’dan sonra yediğimiz ilk gol ve ardından gelen ikinci golle skor bir anda 3-2’ye geldi. Bu da maçın bizim açımızdan değişmesine, rakibimizin daha iştahlı oynamasına yol açtı. Daha sonra skoru 4-2’ye getirdik. Devamında çok net bir pozisyonumuz vardı. Belki beşinci golü atıp maçı 5-2’ye getirebilirdik. Son dakika golüyle de karşılaşma 4-3 sona erdi. Genel olarak bu süreçte oynadığımız Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarına baktığımızda bizim için iki sevindirici şey var. Birincisi oyun olarak çok iyi oynadık, ikincisi iyi sonuçlar aldık. Bugünü de mutlu bir şekilde bitirdik. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şimdi birçoğu milli takıma gidecek. Onlar döndükten sonra yeniden lige başlayacağız. Bizim de sakatlıklarımız var tabii ki. Osimhen’in sakatlığı var, Leao da oyundan çıktı. Yarın Leao’nun kontrolü yapılacak. Onun dışında tam kadro olduğumuzda çok mutluydum. Bazen böyle nazar değiyor tabi ki. İnşallah sakat oyuncularımız en kısa zamanda takıma döner” ifadelerini kullandı.

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"İÇ SAHADA BEŞİNCİ SENEMİZDE SADECE İKİ MAĞLUBİYET ALDIK"

İç sahadaki başarılı performanslarına ilişkin konuşan Okan Buruk, “Sadece 41 maç özelinde bakmamak lazım. Bence bizim için iki önemli nokta daha var. Birincisi, bu beşinci senemiz ve kendi sahamızda sadece iki mağlubiyet aldık. Bunun yanında galibiyet sayımız da çok yüksek. Beraberlik sayısının çok az, galibiyet sayısının ise çok yüksek olduğu bir iç saha başarısı var. Tabii ki burada bizim oyunumuz, taraftarımızın bize verdiği destek ve yarattıkları atmosfer çok önemli. Biz de bunu doğru oyunla besleyerek taraftarımızla birlikte bu iç saha performansını ortaya koyuyoruz. Bence önemli olan yanı bu. Çok fazla maç kazandık ve şampiyonluklar yaşadık. İç sahada dört tane kupamız var. İnşallah bu sene de beşincisini kutlarız” sözlerini sarf etti.

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"ORTA SAHADA ÇOK FAZLA OYUNCUMUZ VAR"

Orta sahadaki oyuncu rotasyonuna ilişkin soruyu yanıtlayan Buruk, “Orta sahada kalabalık bir oyuncu grubumuz var. Birçok kez Nhaga oyuna girmediğinde neden girmediği soruluyor. İlkay girmediğinde İlkay soruluyor. Sara girmese Sara sorulacak. Lesley’yi de bugün oynatamadık, o da sorulacak. O yüzden orta sahada oyuncu sayısının çok fazla olduğu bir ortamda birilerini seçmek gerekiyor. Bu da bizim için bazen zor olabiliyor. Tabii ki oyuncularımıza, özellikle genç oyuncularımıza süre vermek istiyoruz. Nhaga da bunlardan biri. Herkesin çok beğendiği ve sahada görmek istediği bir oyuncu. Biz de bunu biliyoruz. Antrenmanlarda sürekli çalışıyor. Nhaga’yı seçme nedenimiz, ileriye dönük Galatasaray için iyi bir orta saha oyuncusu olabilecek yeteneğe sahip olması. Genç bir oyuncumuz ve bu tür maçlarda ona süre vereceğiz. İlkay da her zaman bu takımın abisi. İyi çalışıyor, iyi antrenman yapıyor. Ancak maçın durumuna göre aynı anda üç dört oyuncuyu oyuna alamıyoruz. Bunu Konyaspor maçında yaptık ama dediğim gibi orta sahada bir yoğunluk var. Lemina’yı stoperde kullandığım zaman orta saha rotasyonunda bir kişi azalmış oluyor. Ancak Lemina’yı orta sahada kullandığımızda, Torreira-Lemina ikilisiyle oynadığımızda oradaki değişiklikleri yapmak biraz daha zorlaşıyor. Maalesef beş değişiklik hakkımız var. Bu yüzden bugün de maçın gidişatına göre değişiklikleri yapmaya çalıştık” dedi.

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"TARTIŞILACAK BİR POZİSYON"

Yedikleri golleri değerlendiren Okan Buruk, “Birinci golde ne olduğunu, nasıl faul olduğunu anlamadık. Orada bir müdahale var mıydı, faul var mıydı? Bir anda diğer tarafa bakarken hakem bu tarafa döndü ve faul çaldı. Frikikten gelen gole bir şey yapamazsınız. Faul olup olmadığı tartışılacak bir pozisyon. Biliyorsunuz artık korner mi değil mi tartışılıyor ama bu tür tehlikeli bölgelerde verilen faullerde yanlış karar verildiğinde geri dönülmüyor. O yüzden pozisyonun faul olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bir gol yedik ve skor 3-1 oldu. Yan ortalarda pozisyon alma konusunda sorun yaşadık. Aslında bu golü ilk yarıda yesek çok daha iyi anlardım. Çünkü rakip iki forvetle oynuyordu. Merkezde üç oyuncuyla yan ortaları doğru karşıladık ama yediğimiz golde tek bir oyuncuyu savunamadık. Son golde ise artık maçın sonuna gelinmişti. İki kez top kaybettik. Önce kafa vuruşuyla topu rakibe verdik, ardından tekrar kaptırdık. Ceza sahasında topu uzaklaştırırken de doğru yerde değildik. Üçüncü golü biraz konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Nasıl olsa maç bitti, skor 4-2 diye düşünülmüş olabilir. Beşinci golü de atmak üzereydik. Ancak diğer iki golde daha önce yaşadığımız sıkıntılar vardı. Bir tanesi de frikikten geldi, ona bir şey diyemiyorum. Orada iyi bir vuruş yaptı” ifadelerini kullandı.

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"BATRAKOV HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Batrakov’un performansını değerlendiren Okan Buruk, “Batrakov’un gol dışındaki performansına da bakmak gerekiyor. Top rakipteyken gösterdiği performans da bence çok değerli. Bunu atlamamamız gerekiyor. Çünkü hem ön alan baskısına giden hem de devamında orta sahaya yardıma gelen, ikinci topları ve dönen topları toplayıp bunları geçiş hücumuna dönüştüren bir oyuncu. Bence hem savunma hem de hücum yönünü birlikte konuşmak gerekiyor. Mertens ile çok farklı oyuncular. Mertens bir yerde ikinci forvet gibiydi ama Aleksey bazen 8, bazen 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Hepsini birlikte yapabiliyor. Özellikle oyun görüşü çok önemli. Arkadaşlarına verdiği paslar çok değerli. Aynı zamanda çok doğal bir insan. Son haftalarda Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerden sonra ülkemizde sıkça yapıldığı gibi onu çok fazla yukarı çıkarmaya çalıştık. Bundan etkilenecek bir oyuncu değil ama gerçekten birçok şeyi hak ediyor. Tabii ki iyi de oynayabilir, kötü de oynayabilir. Kötü maçları da olabilir ama her zaman yüzde 100’ünü veren bir oyuncu. Teknik direktör olarak benim için en önemli şeylerden biri de gözünüzün içine bakması ve ondan ne istiyorsanız bunu sahada uygulaması. Bu çok değerli. Galatasaray’a geldikten sonra bu seviyeye ulaştı ama devamlılığını sürdürmesi gerekiyor. Şimdi milli takıma gidecek, orada maçları var. Aslında üst üste çok fazla maç oynadı. Bu yüzden maçların belli bölümlerinde, özellikle sonlara doğru onu oyundan çıkarmaya çalışıyorum. Bunu da sakatlık riskini azaltmak için yapıyorum” sözlerini kullandı.

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"ZEMİNE ÖNEMLİ BİR YATIRIM YAPILDI AMA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Saha zemininin durumuyla ilgili konuşan Okan Buruk, “Biz de deplasmanda kötü bir zemin gördüğümüzde şikayet ediyoruz. Kendi sahamızda olduğunda da bunu açıkçası belirtiyoruz. Zeminin iyi veya kötü olduğunu söylememiz gerekiyor. Bizim zeminimiz zaten iyi değildi. Bir önceki milli arada burayı sıfırdan yeniledik. Kulüp gerçekten çok önemli bir maliyetle zemini yeniledi. Ancak maalesef serilen çimler bazen sahaya uyum sağlayamayabiliyor. İlk Kasımpaşa maçıyla başladık, ardından Barcelona maçını oynadık. Her maçtan sonra saha daha kötüye gitti. Son maçta en kötü halindeydi, bugün de kötüydü. Buraya bir yatırım yapıldı, kulüp elinden geleni yaptı. Sonuçta bunu doğrudan kendimiz yapmıyoruz, bir firmayla çalışıyoruz ve zemini bir firmaya yaptırıyoruz. Ancak istediğimiz sonucu alamadık. Tekrar sahayı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki üzgünüz. Futbolcu sağlığı açısından bu tür sahalar çok önemli. Sadece bizim futbolcularımız için değil, rakip futbolcular için de çok önemli” ifadelerini sarf etti.

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"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNMESİ"

Victor Osimhen’in dönüş süresine ilişkin Okan Buruk, “Tabii ki burada net bir süre yok, tahmini süreler var. Her şeyin nasıl gittiğini gün gün takip etmek gerekiyor. Milli ara olması bizim için en azından bir kazanç oldu. Sonrasında da süreç gün gün takip edilip değerlendirilecek. İnşallah en kısa zamanda döner ama en önemlisi kısa zamanda dönmesinden çok, en sağlıklı ve güçlü şekilde dönmesi. Bir hafta, üç gün veya beş gün için onu riske etmeyeceğimiz durumlar olabilir. O yüzden milli aradan sonra durumunu gün gün değerlendirmek gerekiyor. Bu iki hafta bizim için önemli olacak” ifadelerini kullandı.

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"TORREIRA HEM İYİ BİR OYUNCU HEM DE ÇOK İYİ BİR PROFESYONEL"

Lucas Torreira’nın performansı ve takım içerisindeki rolüne değinen Okan Buruk, “Bu aslında beşinci senesi. Her çıktığı maçta yüzde yüzünü veren bir Torreira var. Bu şampiyonluklarda çok büyük payı var. Sadece saha içerisindeki oyunuyla değil, saha dışında arkadaşlarıyla olan iletişimiyle de çok önemli. Belki bu sene en yalnız sezonlarından birini yaşıyor. En yakın arkadaşları, Muslera gibi, Icardi gibi isimler bu sene yanında yok. O da zaman zaman bu yalnızlığı yaşadı. Ama dediğim gibi Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Takımın kaptanlarından biri, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Arkadaşlarını sürekli motive ediyor, her antrenmanda aynı şekilde çalışmaya gayret ediyor. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için dört senedir hep çok mutluydum. Beşinci senesinde de üzerine koyarak devam ediyor. Aynı zamanda çok iyi bir profesyonel, kendine çok iyi bakıyor. Bir futbolcunun bu performansı vermesi sadece yeteneğiyle ilgili değil. Hem iyi bir oyuncu hem de çok profesyonel, çok çalışıyor. Bu da çok önemli” dedi.

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"SON GOLDE MAÇI KAZANDIK HAVASI VARDI"

Gol attıktan kısa süre sonra gol yemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, “Futbolda bununla ilgili istatistikler var. Gol attıktan sonra belli sürelerde gol yeme sayısına baktığınızda böyle bir istatistik ortaya çıkıyor. Ama bugün 3-0 öne geçtik. Ne olduğunu anlamadan bir faul verildi ve o faulden gol yedik. Bunu oyuncuların maçı bırakmasına bağlayamam. Çünkü bence olmayan bir faul verildi. O yüzden bugünkü ilk golü, gol attıktan sonra yaşadığımız bir konsantrasyon kaybına bağlayamıyorum. Ancak son golde biraz ‘Nasıl olsa maçı kazandık, maç bitti’ havası vardı. Skorun 4-2’den 4-3’e gelmesine neden olan son gol, oyuncularımızla en çok konuşacağımız ve değerlendireceğimiz gol olacak” ifadelerini kullandı.

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"ZOR BİR MAÇTA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Amed Sportif Faaliyetler’in performansını da değerlendiren Okan Buruk, “Aslında kendilerini ispatlayacak bir durum yok. Zaten 11’inci haftaya bu puanla gelmiş, liderliği kovalayan bir takım. Sadece şansla değil, oyun olarak da çok iyiler. Çok iyi oyunculara sahipler. Bugün bence önemli bir oyuncuları eksikti, Ballet. Ligin iyi kanat oyuncularından biri ve çok formdaydı. Onun olmaması belki ilk yarıdaki oyun dizilişlerini de değiştirdi. Özellikle iç saha performansı çok yüksek bir takıma karşı oynadık. Deplasmanda aynı başarıyı gösterememişlerdi, sadece bir galibiyetleri vardı. Ancak bugünkü oyunları, bundan sonraki haftalarda deplasmanda da maçlar kazanabileceklerini gösterdi. Maçtan önce de söyledim, iyi bir takım. Bulundukları yeri hak ederek gelmiş bir takıma karşı oynadık. Biz de kendi sahamızda çok önemli bir karşılaşmaya çıktık. Çünkü bu süreç bizim için çok yorucu geçti. Üst üste çok fazla maç oynadık ve bugün zor bir maçta önemli bir galibiyet aldık. Kazandığımız için mutluyuz. Hem Amed Sportif Faaliyetler’e hem de diğer takımlarımıza başarılar diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.