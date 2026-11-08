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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlattı!

        Motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlattı!

        Hatay'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentin İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp havai fişek patlattı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan sürücü M.Y.A.'ya 271 bin lira ceza kesildi.

        DHA'nın haberine göre ilçede seyir halindeki plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan M.Y.A. bu anların görüntülerini sanal medyada paylaştı.

        Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

        M.Y.A.’ya 271 bin lira para cezası kesilirken, hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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