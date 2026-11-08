FENERBAHÇE MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİRMEK İSTİYOR
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan toplarken, averajla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar da bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool'u yenerek kötü gidişatı sonlandıran Fenerbahçe, Çorum'dan da galibiyetle dönerek milli maçlar için verilecek araya 3 puanla girmek istiyor.