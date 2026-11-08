Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çorum FK Çorum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler (Trendyol Süper Lig)

        Çorum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler (Trendyol Süper Lig)

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'ya konuk oluyor. Ligde son olarak Galatasaray ve Göztepe karşısında mağlubiyetler alan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile çıkacağı ilk sınavda galip gelerek moral depolamak ve şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor. Belözoğlu ise sarı-lacivertli ekipteki 2. dönemine 3 puanla başlamayı planlıyor. İşte Çorum FK - Fenerbahçe maçının tüm detayları ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 09:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe, Belözoğlu ile ilk sınavında

        STAT:Çorum Şehir Stadyumu

        SAAT:16.00

        YAYIN:beINSPORTS 1

        HAKEM:Abdullah Buğra Taşkınsoy

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çorum FK'ya oluyor.

        FENERBAHÇE MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİRMEK İSTİYOR

        Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan toplarken, averajla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar da bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool'u yenerek kötü gidişatı sonlandıran Fenerbahçe, Çorum'dan da galibiyetle dönerek milli maçlar için verilecek araya 3 puanla girmek istiyor.

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

        Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Berat, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramirez.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi.

        SÜPER LİG'DE İLK KEZ

        Fenerbahçe, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off'lardan Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile ilk kez mücadele edecek.

        EMRE BELÖZOĞLU İLK MAÇINA ÇIKIYOR

        Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerle 5,5 yıl sonra 2. dönemindeki ilk maçına çıkacak. 46 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunun son 10 maçında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Sezona Kasımpaşa ile başlayan Emre Belözoğlu, ligin 2. haftasında Çorum deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde etti. Bu sezon 2. kez Çorum Şehir Stadyumu'nda yeni takımıyla kenarda yer alacak.

        LİGDE SON MAÇINI KAYBETTİ

        Fenerbahçe, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirvenin 9 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olarak son 2 haftayı puansız kapattı. Kanarya, bu sezon ligde 2 maçın dışında Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında da yenilgi yaşadı.

        REKLAM

        ARCHIE BROWN CEZALI

        Liverpool karşısında gol katkılarıyla galibiyette önemli rol oynayan Archie Brown, Galatasaray derbisi sonrası aldığı men cezası nedeniyle Çorum maçında olmayacak. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ile Nathan Ake'nin de tedavileri sürüyor.

        ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

        Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğru Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 5 Kasım 2026

        5 Kasım ana haber bülteninde Afyonkarahisar cinayetleri ve gündemin öne çıkan gelişmeleri ekranlarınıza geliyor. Afyonkarahisar'da yaşanan 8 cinayet ve faillerin yakalanması için başlatılan operasyon süreci detaylarıyla aktarılıyor. Günün bir diğer önemli başlığı olan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşin...
        #Çorum FK
        #süper lig
        #fenerbahçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek’te çifte cinayet! Köpeğin sessizliği katilleri ortaya çıkardı!
        Bebek’te çifte cinayet! Köpeğin sessizliği katilleri ortaya çıkardı!
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
        Dönüm noktası Türkiye
        Dönüm noktası Türkiye
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı