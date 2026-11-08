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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: O illere sel ile heyelan tehlikesi

        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: O illere sel ile heyelan tehlikesi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde kuvvetli yağış beklenirken, rüzgarın yer yer 70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 07:13 Güncelleme:
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        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 12°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 14°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Parçalı bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 10°

        Ağrı

        Yağmurlu
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        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu

        Parçalı bulutlu

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        EGE

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        Parçalı ve çok bulutlu

        Parçalı bulutlu

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        Parçalı bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        Parçalı ve çok bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Parçalı ve çok bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu

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        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Parçalı ve çok bulutlu

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