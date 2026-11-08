Trump, Demokratların üst düzey birçok Cumhuriyetçiyi tehdit ettiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların, Cumhuriyetçi bağışçılar dahil partiden birçok üst düzey kişiyi "azil" ve diğer ceza türleriyle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Trump, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Demokratların, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche dahil olmak üzere birçok kişiyi "azil" ve diğer ceza türleriyle tehdit ettiğini savunan Trump, "Bu, en üst düzeyde bir şantajdır ve bunun hesabını vermeleri gerekir." ifadesini kullandı.

Trump, "Ayrıca, sadece Cumhuriyetçileri destekledikleri için, dünyanın en saygın insanlarından bazıları olan bağışçılarımızı hapis ve diğer birçok ceza türüyle tehdit ediyorlar." ifadesine yer verdi.

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Bunun hukukun silah olarak kullanılması anlamına geldiğini öne süren Trump, Demokrat Parti siyasi liderleri tarafından birçok kişiye tehdit mektubu gönderildiğini iddia etti.

Trump, "ABD Adalet Bakanlığına, bu suç eylemini derhal soruşturması talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.