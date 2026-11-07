Mauro Icardi hakkında soruşturma başlatıldı
Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kriz Arjantin basınında gündem oldu. Kızına şiddet uygulayıp odasına kilitlediği iddia edilen Icardi hakkında, 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında büyük bir kriz yaşandı. Olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mauro Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'ya şiddet uyguladığı ve odasına kilitlediği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arjantin basınına yansıyan bilgilere göre olay 6 Kasım'da meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri Mauro Icardi'nin evine giderek Wanda Nara ile görüştü.
ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİ
Nara, Icari'nin kızları Francesca'yı azarlayarak odasına kilitlediğini belirtti. Annesine bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajı göndererek yardım isteyen küçük kız, evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve korktuğunu ifade etti.
Francesca'nın kendi imkânlarıyla evden çıkarak Wanda Nara'nın yanına gittiği, çiftin 10 yaşındaki diğer kızı Isabella'nın da evden ayrılarak annesinin yanında kaldığı aktarıldı. Mauro Icardi ise evden çıkmayarak polis ekipleriyle görüşmeyi reddetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALİMATI VERİLDİ
Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı, olayla ilgili 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bu kapsamda Wanda Nara'nın ifadesinin alınmasına, küçük kızın adli muayeneden geçirilmesine ve durumun Icardi'ye tebliğ edilmesine karar verildi. Olay yerine sosyal acil yardım ekipleri de sevk edildi.
LAM adlı televizyon programında masaya yatırılan olayın ayrıntılarına göre; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin evine gittiği ve Icardi'nin dışarı çıkması üzerine ikili arasında yüksek sesli bir tartışma çıktığı aktarıldı.
"BENİM SORUMLULUĞUMDA"
Tarafları sakinleştirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Mauro Icardi'nin, bir polis memuruyla konuştuğu sırada, "Hâkim kararı var; yanımda ve benim sorumluluğumda. Nokta" dediği öğrenildi.
Gelişmelerin ardından Nara ve beraberindekilerin savcılığa geçmeden önce hastaneye gittiği, bu ziyaretin tedavi amaçlı değil adli tıbbi muayene işlemleri için gerçekleştirildiği belirtildi. Olayın ardından taraflardan henüz resmî bir açıklama yapılmadı.