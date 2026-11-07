Mauro Icardi hakkında soruşturma başlatıldı

"BENİM SORUMLULUĞUMDA"

Tarafları sakinleştirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Mauro Icardi'nin, bir polis memuruyla konuştuğu sırada, "Hâkim kararı var; yanımda ve benim sorumluluğumda. Nokta" dediği öğrenildi.