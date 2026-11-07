Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi hakkında soruşturma başlatıldı

        Mauro Icardi hakkında soruşturma başlatıldı

        Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kriz Arjantin basınında gündem oldu. Kızına şiddet uygulayıp odasına kilitlediği iddia edilen Icardi hakkında, 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında büyük bir kriz yaşandı. Olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2

        Mauro Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'ya şiddet uyguladığı ve odasına kilitlediği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arjantin basınına yansıyan bilgilere göre olay 6 Kasım'da meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri Mauro Icardi'nin evine giderek Wanda Nara ile görüştü.

        3

        ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİ

        Nara, Icari'nin kızları Francesca'yı azarlayarak odasına kilitlediğini belirtti. Annesine bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajı göndererek yardım isteyen küçük kız, evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve korktuğunu ifade etti.

        4

        Francesca'nın kendi imkânlarıyla evden çıkarak Wanda Nara'nın yanına gittiği, çiftin 10 yaşındaki diğer kızı Isabella'nın da evden ayrılarak annesinin yanında kaldığı aktarıldı. Mauro Icardi ise evden çıkmayarak polis ekipleriyle görüşmeyi reddetti.

        5

        SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALİMATI VERİLDİ

        Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı, olayla ilgili 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bu kapsamda Wanda Nara'nın ifadesinin alınmasına, küçük kızın adli muayeneden geçirilmesine ve durumun Icardi'ye tebliğ edilmesine karar verildi. Olay yerine sosyal acil yardım ekipleri de sevk edildi.

        6

        LAM adlı televizyon programında masaya yatırılan olayın ayrıntılarına göre; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin evine gittiği ve Icardi'nin dışarı çıkması üzerine ikili arasında yüksek sesli bir tartışma çıktığı aktarıldı.

        7

        "BENİM SORUMLULUĞUMDA"

        Tarafları sakinleştirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Mauro Icardi'nin, bir polis memuruyla konuştuğu sırada, "Hâkim kararı var; yanımda ve benim sorumluluğumda. Nokta" dediği öğrenildi.

        8

        Gelişmelerin ardından Nara ve beraberindekilerin savcılığa geçmeden önce hastaneye gittiği, bu ziyaretin tedavi amaçlı değil adli tıbbi muayene işlemleri için gerçekleştirildiği belirtildi. Olayın ardından taraflardan henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul açıklarında karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel kurtarıldı

        İSTANBUL (İHA) - İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayarak karaya oturan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisinde bulunan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından varagele sistemiyle kurtarıldı. (İHA)

        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        #Arjantin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Osimhen ameliyat oldu!
        Osimhen ameliyat oldu!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı