Oyuncu ve komedyen Russell Brand tecavüz ve üç cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Cezaevi koşulları ortaya çıktı

Bir zamanlar İngiltere'nin en tanınmış yayıncılarından biri olan ve birçok Hollywood filminde rol alan komedyen Russell Brand, geçtiğimiz günlerde Londra'da yargılandığı mahkemede, bir kadına tecavüz etmek ve üç kadına cinsel saldırıda bulunmak suçlarından mahkum edildi. Savcılar, ABD'li pop şarkıcısı Katy Perry'nin eski eşi olan Brand'in, seks takıntısı olduğunu ve kendi arzularını tatmin etmek için kadınları kullandığını ileri sürdü.

SAVCI: HESAPLI BİR CİNSEL SALDIRGAN

'Get Him to the Greek' ve 'Arthur' gibi filmlerde rol alan 51 yaşındaki oyuncu için başsavcı, mahkeme dışında yaptığı açıklamada, "Kanıtlar, Brand'in hesaplı bir cinsel saldırgan olduğunu, artan şöhretini ve gücünü, kadınların ne istediğine bakmaksızın onları cinsel olarak taciz edebileceği durumlar yaratmak için kullandığını gösterdi" dedi.

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Uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması beklenen oyuncu için nihai karar, yarın verilecek. Polis, Brand'in biri o dönem 16 yaşında olan bir kız çocuğunu içeren iki ayrı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Brand, tüm suçlamaları ve rızaya dayalı olmayan cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddederek, 20 yıldan fazla bir süre öncesine dayanan olayların ya rızaya dayalı olduğunu, ya yeniden kurgulandığını ya da yeniden hayal edildiğini söyledi.

Duruşmada hayatının büyük bir bölümünü "düşüncesiz çapkınlık ve aptallığa" adadığını kabul eden Brand, cinsel rızanın temel bir hak olduğunu ifade etti.

Russell Brand ile Katy Perry 2010-2011 yılları arasında evliydi

Dört haftalık bir yargılamanın ardından jüri, onu 2004 ile 2009 yılları arasında işlediği tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum etti. Brand, diğer iki tecavüz suçlamasından ve bir cinsel taciz girişiminden ise beraat etti. Kafelat talebi reddedilen Brand, cezaevine gönderildi.

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2017'den bu yana evli olduğu Laura Gallacher, yargılama sürecinde Brand'in yanında oldu

BELALI HAPİSHANEDE

Brand, Londra'nın en sorunlu hapishanelerinden biri olarak bilinen Wandsworth Cezaevi'nde tutuluyor. Resmi denetim raporlarına göre burası aşırı kalabalık, haşere ve şiddet olaylarıyla boğuşan bir cezaevi. Normal kapasitesinin yüzde 163'üyle çalışan cezaevinde, sadece 894 kişi için onaylı normal barınma kapasitesi olmasına rağmen 1457 mahkum bulunuyor. 2023-24 raporlama döneminde, mahkumlar arasında 442, personel arasında ise 518 saldırı vakası kaydedildi. Cezaevinde ayrıca 302 erkeğin karıştığı 998 kendine zarar verme olayı da tespit edildi.