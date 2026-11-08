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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD'nin elektrikli otomobili 500 km/s sınırını aştı

        BYD'nin elektrikli otomobili 500 km/s sınırını aştı

        Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lüks markası Yangwang, tamamen elektrikli U9 Xtreme modeliyle saatte 503,17 kilometre hıza ulaştı. Abu Dabi'de gerçekleştirilen denemede 500 kilometre/saat sınırını aşan otomobil, tek yönde yapılan hız testinde iki Guinness Dünya Rekoru kırdı. Rekor, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından da onaylandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Dünyanın en hızlı otomobili

        Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lüks elektrikli otomobil markası Yangwang, U9 Xtreme modeliyle yeni bir dünya hız rekoruna imza attı.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen denemede otomobil, saatte 503,17 kilometre hıza ulaştı.

        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından doğrulanan sonuçla Yangwang U9 Xtreme, tek yönde yapılan hız denemesinde 500 kilometre/saat sınırını aşan ilk seri üretim otomobil oldu.

        Araç, aynı zamanda iki Guinness Dünya Rekoru elde etti.

        10 KİLOMETRELİK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        Abu Dabi'nin Al Dhafra bölgesindeki Şeyh Halife bin Zayed Uluslararası Yolu'nun trafiğe kapatılan bölümünde gerçekleştirildi.

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        Yerel yetkililerle yapılan koordinasyon kapsamında yolun 10 kilometrelik bölümü trafiğe kapatılırken, hız denemesi için 7 kilometrelik düz bir güzergah kullanıldı.

        Aracın direksiyonunda Alman yarış pilotu Marc Basseng yer aldı. İki gün boyunca toplam dört sürüş gerçekleştiren Basseng, 31 Ekim'deki ilk iki denemede saatte 490 kilometre hıza ulaştı.

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        İlk denemelerin ardından mühendisler, aracın aerodinamik yapısında, süspansiyon ayarlarında ve lastik basınçlarında değişiklik yaptı. 1 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci sürüşte ise 503,17 kilometre/saatlik hıza ulaşıldı.

        ÖNCEKİ REKORUNU GERİDE BIRAKTI

        Yangwang U9 Xtreme, Eylül 2025'te Almanya'daki ATP Papenburg test pistinde saatte 496,22 kilometre hıza ulaşarak önceki rekorunu kırmıştı.

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        Abu Dabi'deki son denemeyle birlikte otomobil, kendi rekorunu 6,95 kilometre/saat geliştirdi.

        Modelin hız testleri 2024 yılından bu yana devam ediyor. İlk Yangwang U9, Ocak 2024'te Çin'de 309 kilometre/saat, aynı yılın ekim ayında Almanya'da 391,94 kilometre/saat hıza ulaşmıştı.

        U9 Xtreme ise Ağustos 2025'te 472,41 kilometre/saat seviyesini görmüştü.

        3 BİN BEYGİRİN ÜZERİNDE GÜÇ

        Tamamen elektrikli Yangwang U9 Xtreme, dört bağımsız elektrik motoruyla çalışıyor. Motorların toplam gücü 3 bin beygirin üzerinde bulunuyor.

        Modelde 1.200 voltluk elektrik mimarisi, tekerleklere aktarılan gücü ayrı ayrı düzenleyen gelişmiş tork dağıtım sistemi ve yüksek hızlar için geliştirilen özel performans lastikleri kullanılıyor.

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        Araçta ayrıca yüksek hızlarda denge ve kontrolü sağlamak amacıyla aktif süspansiyon sistemi ile batarya ve sıcaklık yönetimi teknolojileri yer alıyor.

        Yangwang U9 Xtreme, Almanya'daki Nürburgring pistinde 6 dakika 59,157 saniyelik tur süresiyle seri üretim elektrikli otomobiller kategorisinde de rekor elde etmişti.

        İKİ DÜNYA REKORU KIRDI

        Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanan başarı, tek yönde gerçekleştirilen sürüşte seri üretim bir otomobilin ulaştığı en yüksek hız ve aynı koşullarda seri üretim elektrikli bir otomobilin ulaştığı en yüksek hız kategorilerini kapsıyor.

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        BYD, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yangwang U9 Xtreme'ın 503,17 kilometre/saat hıza ulaştığını duyurarak aracın dört Guinness Dünya Rekoru'na sahip olduğunu belirtti.

        FIA ise Abu Dabi'deki son denemede iki Guinness Dünya Rekoru elde edildiğini doğruladı.

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