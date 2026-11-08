WP: Bolsonaro'nun gizlice ABD'ye gidişinde ABD, Arjantin ve İsrail ajanlarının rolü soruşturuluyor

Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesini terk etmişti.
Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Bolsonaro'nun önce Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı. Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.
Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.
Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.